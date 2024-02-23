تشافي: برشلونة لن يستسلم في سباق الدوري الإسباني
قال تشافي مدرب برشلونة، إن النادي الكتالوني لن يستسلم في السباق على لقب الدوري الإسباني.
وذكر تشافي في مؤتمر صحفي قبل مواجهة خيتافي في الليغا، غدا السبت: "نحن بحاجة إلى احترام الجماهير، المباراة مهمة ضد فريق ومدرب جيدين، لديهم لاعبون عدوانيون، متفاهمين جيدًا".
وأضاف: "خيتافي فريق تنافسي للغاية، وأود أن أسلط الضوء على أنه ليس فريقًا دفاعيًّا، إنه فريق شجاع".
وعن تحسن المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، قال مدرب برشلونة: "هذا أيضًا نتيجة لتحسن الفريق، لقد تحسنا في العديد من الجوانب، نحن نهاجم وندافع بشكل أكثر تنظيمًا، ربما كان ذلك أكثر فعالية، ولكنه نتيجة لتحسن الفريق".
وعن إمكانية إجراء التناوب أمام خيتافي قال تشافي: "سنرى، أجرينا المزيد من التدريبات التكتيكية ولكن ليس لدينا الكثير من الوقت للراحة، ستكون هناك بعض التغييرات في التشكيلة ولكن ليس كثيرًا، حان الوقت للاعبين المهمين للعب".
وعن الصراع على لقب الدوري الإسباني أكد تشافي: "كل أسبوع قصة مختلفة لكن لا يمكن أن نفشل على أرضنا، لا نستسلم لكننا نعلم أن الأمر معقد".
وحول أهمية الفوز على خيتافي تابع: "سيمنحنا ذلك المزيد من راحة البال، لن يكون جيدًا جدًّا لتسلق المراكز، في البداية كنا ننام في المركز الثاني ولكن علينا القيام بعملنا".
وبسؤاله عن الجدول الزمني والساعات القليلة للتحضير، أوضح مدرب برشلونة: "نعم، هذا يجعلني غاضبًا، أعتقد مثل أي شخص آخر، أعتقد أنه كان من الأفضل اللعب يوم الأحد أو الإثنين، ولكن لا توجد أعذار، علينا أن نفوز".
وأتم: "من غير المنطقي اللعب يوم السبت، لكن هذا ليس عذرا، بالطبع سيكون من المنطقي اللعب يوم الأحد أو الإثنين".
أما عن احتمال رحيل المدافع رونالد أراوخو، وإذا كان لاعبا لا يمكن المساس به قال: "بالنسبة لي ليس هناك شك، إنه حاضر ومستقبل برشلونة، إنه بالفعل أحد القادة وأعتقد أنه أساسي لمستقبل النادي".
وأكد تشافي أنه شعر براحة أكبر بعد قراره بمغادرة برشلونة بنهاية الموسم الحالي، وقال: "أعتقد أنه القرار صحيح وأعتقد أن النادي بحاجة إلى هذا التغيير، أعتقد أن الفريق خطا خطوة إلى الأمام، أعتقد أن الفريق يلعب بشكل أفضل".
وبشأن الملف الشخصي للمدرب الجديد لبرشلونة، أوضح اللاعب السابق: "يجب أن يكون هناك استمرار في الحمض النووي لبرشلونة، لكن ذلك يعتمد على المدير الرياضي والرئيس".