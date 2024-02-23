تشافي: برشلونة لن يستسلم في سباق الدوري الإسباني

قال تشافي مدرب برشلونة، إن النادي الكتالوني لن يستسلم في السباق على لقب الدوري الإسباني.

وذكر تشافي في مؤتمر صحفي قبل مواجهة خيتافي في الليغا، غدا السبت: "نحن بحاجة إلى احترام الجماهير، المباراة مهمة ضد فريق ومدرب جيدين، لديهم لاعبون عدوانيون، متفاهمين جيدًا".

وأضاف: "خيتافي فريق تنافسي للغاية، وأود أن أسلط الضوء على أنه ليس فريقًا دفاعيًّا، إنه فريق شجاع".

وعن تحسن المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، قال مدرب برشلونة: "هذا أيضًا نتيجة لتحسن الفريق، لقد تحسنا في العديد من الجوانب، نحن نهاجم وندافع بشكل أكثر تنظيمًا، ربما كان ذلك أكثر فعالية، ولكنه نتيجة لتحسن الفريق".

وعن إمكانية إجراء التناوب أمام خيتافي قال تشافي: "سنرى، أجرينا المزيد من التدريبات التكتيكية ولكن ليس لدينا الكثير من الوقت للراحة، ستكون هناك بعض التغييرات في التشكيلة ولكن ليس كثيرًا، حان الوقت للاعبين المهمين للعب".