هويلند عن هدفه الأول مع مانشستر يونايتد: أنا أسعد رجل في العالم

أعرب راسموس هويلوند، مهاجم مانشستر يونايتد، عن سعادته الكبيرة بهدفه الأول مع الفريق وقيادته لاقتناص فوز ثمين على حساب ضيفه أستون فيلا، بنتيجة 3 -2، مساء الثلاثاء، ضمن الجولة الـ19 للدوري الإنجليزي الممتاز.

وانتهى الشوط الأول بتقدم أستون فيلا بهدفين نظيفين، قبل أن يسجل مانشستر يونايتد ثلاثية في الشوط الثاني، عن طريق أليخاندرو غارناتشو (هدفان) وهويلوند.

وهدف الفوز الذي أحرزه هويلوند، هو أول هدف للمهاجم الدنماركي في الدوري الإنجليزي الممتاز، منذ انتقاله إلى يونايتد قادما من أتالانتا الصيف الماضي.