هويلند عن هدفه الأول مع مانشستر يونايتد: أنا أسعد رجل في العالم
أعرب راسموس هويلوند، مهاجم مانشستر يونايتد، عن سعادته الكبيرة بهدفه الأول مع الفريق وقيادته لاقتناص فوز ثمين على حساب ضيفه أستون فيلا، بنتيجة 3 -2، مساء الثلاثاء، ضمن الجولة الـ19 للدوري الإنجليزي الممتاز.
وانتهى الشوط الأول بتقدم أستون فيلا بهدفين نظيفين، قبل أن يسجل مانشستر يونايتد ثلاثية في الشوط الثاني، عن طريق أليخاندرو غارناتشو (هدفان) وهويلوند.
وهدف الفوز الذي أحرزه هويلوند، هو أول هدف للمهاجم الدنماركي في الدوري الإنجليزي الممتاز، منذ انتقاله إلى يونايتد قادما من أتالانتا الصيف الماضي.
وقال هويلند في تصريحات تلفزيونية، عقب المباراة: "لقد مر وقت طويل في انتظار هدفي الأول في الدوري الإنجليزي، ولكن بالتأكيد أنا سعيد للغاية، أنا أسعد رجل في العالم الآن، يمكنك أن ترى من خلال الاحتفالات أيضًا".
وأضاف: "نحن نؤمن بأنفسنا حتى النهاية وحققنا الفوز، كما قال المدرب من قبل، لقد سجلت بعض الأهداف في دوري أبطال أوروبا ولكن بالطبع مرت فترة من الوقت في الدوري الإنجليزي قبل أن أسجل، الآن حصلت على ذلك وآمل أن أتمكن من البناء على ذلك والاستمرار".
وتابع: "نعم، أتذكر طريقة الهدف، لذلك أنا سعيد، سعيد من أجل مهاجمينا الآخرين كذلك لأننا أظهرنا الكثير من الشخصية، والكثير من الثقة أيضًا".
وصعد فريق المدرب إريك تين هاغ، الذي أطلقت جماهيره صيحات استهجان ضد اللاعبين بين الشوطين، إلى المركز السادس في الترتيب برصيد 31 نقطة بينما يحتل فيلا الذي خسر للمرة الأولى في 11 مباراة بجميع المسابقات المركز الثالث برصيد 39 نقطة.