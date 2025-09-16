بشرى سارة.. مجلس إدارة الزمالك يقدم تعهدا لجون إدوارد

قدَّم مجلس إدارة نادي الزمالك المصري تعهدات رسمية للمدير الرياضي، جون إدوارد، بتذليل كافة العقبات والصعوبات التي تواجه الفريق الأول لكرة القدم.

ويأتي هذا التحرك في وقت يعيش فيه الفريق الأبيض حالة من عدم الاستقرار، رغم تصدره لجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 13 نقطة.

وكان الزمالك حقق فوزًا كبيرًا في آخر مبارياته على نظيره المصري البورسعيدي بثلاثة أهداف نظيفة، إلا أن الأزمة المالية طفت على السطح مرة أخرى بسبب تأخير صرف المستحقات المالية للاعبين.

تعهدات المجلس

تضمنت التعهدات المقدمة من مجلس الإدارة إلى إدوارد، التعهد بصرف كافة المستحقات المالية المتأخرة للاعبي الفريق الأول، وذلك قبل مواجهة الإسماعيلي المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري.

كما شملت البنود صرف مكافأة الفوز التي حققها اللاعبون في مباراة المصري البورسعيدي، بالإضافة إلى صرف جزء من مستحقاتهم الخاصة بالموسم الحالي.

وعلى صعيد آخر، يعمل جون إدوارد على محاولة إقناع اللاعبين المحترفين الأجانب بالانتظار لمدة أسبوع إضافي، وذلك لحين صرف باقي مستحقاتهم المالية، خاصة بعد اقتراب حل أزمة أرض النادي الجديدة بمدينة 6 أكتوبر.

وقالت قناة "أون سبورت" إن مجلس إدارة النادي حصل على وعد من الجهات المعنية يتعلق بأزمة أرض ستاد 6 أكتوبر؛ ما سيمكنه من توفير السيولة اللازمة لسداد تلك المستحقات بشكل كامل في الأوقات المحددة.