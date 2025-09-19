logo
القادسية يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي "مؤقتا" بفوزه على الخليج

فرحة لاعبو القادسية بالفوز على الخليجالمصدر: حساب دوري روشن على إكس
فاز القادسية على ضيفه الخليج 2-1 ضمن الجولة الثالثة من الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين، اليوم الجمعة، ليعتلي القادسية قمة الترتيب مؤقتا.

تقدم ماتيو ريتيحي للقادسية في الدقيقة العاشرة من ركلة حرة رائعة ذهبت على يمين حارس الخليج.

ورد الخليج بهدف التعادل في الدقيقة 78 إثر تمريرة عرضية من كوستاس فورتونيس.

لكن القادسية ضمن الفوز بهدف عبد الله آل سالم في الدقيقة الأولى من البدل الضائع من ضربة رأس قوية بعد تمريرة عرضية من زميله تركي العمار.

 

 

 

ورفع القادسية رصيده إلى 7 نقاط من 3 مباريات ليتصدر الترتيب مؤقتا بفارق نقطة واحدة عن النصر والاتحاد حامل اللقب ولكل منهما ست نقاط من مباراتين.

ويملك الخليج ست نقاط من ثلاث مباريات بعد أن تلقى الخسارة الأولى هذا الموسم.

 

