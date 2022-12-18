ميسي يفوز بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم ومبابي الهداف

وتوج منتخب الأرجنتين بطلًا لكأس العالم 2022 في قطر، اليوم الأحد، بعد الفوز الذي حققه (بضربات الترجيح 4/2) على منافسه منتخب فرنسا على إستاد لوسيل في المباراة النهائية، بعد التعادل 3/3 في الشوطين الأصليين والإضافيين.

وهذا ثالث لقب للأرجنتين في كأس العالم بعد أن أحرز اللقب عامي 1978 و1986.