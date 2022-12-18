ميسي يفوز بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم ومبابي الهداف
اختير الأرجنتيني ليونيل ميسي أفضل لاعب في تاريخ كأس العالم 2022 اليوم الأحد.
وتسلم ميسي جائزة أفض لاعب في مونديال 2022 بخلال مراسم التتويج، بعد فوز التانغو بضربات الترجيح 4/2 على فرنسا في النهائي.
وسجل ميسي 7 أهداف وصنع 3 في 7 مباريات في المونديال الحالي.
في حين نال كيليان مبابي جائزة هداف المونديال برصيد 8 أهداف، ونال إيميليانو مارتينيز حارس الأرجنتين جائزة القفاز الذهبي كأفضل حارس في كأس العالم.
أما إنزو فرنانديز لاعب الأرجنتين فحصل على جائزة أفضل لاعب شاب.
وتوج منتخب الأرجنتين بطلًا لكأس العالم 2022 في قطر، اليوم الأحد، بعد الفوز الذي حققه (بضربات الترجيح 4/2) على منافسه منتخب فرنسا على إستاد لوسيل في المباراة النهائية، بعد التعادل 3/3 في الشوطين الأصليين والإضافيين.
وهذا ثالث لقب للأرجنتين في كأس العالم بعد أن أحرز اللقب عامي 1978 و1986.
في حين فشل منتخب فرنسا في الحفاظ على اللقب للمرة الثانية على التوالي، وتجمد رصيد الديوك عند لقبين أحرزهما عامي 1998 و2018.
وبات منتخب الأرجنتين ثاني منتخب في التاريخ يحقق لقب كأس العالم رغم الخسارة في أول مباراة له في البطولة، بعد أن فعل منتخب إسبانيا ذلك في نسخة 2010 في جنوب أفريقيا.
وخسر المنتخب الأرجنتيني 1/2 أمام السعودية في الجولة الأولى.