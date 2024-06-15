رد فعل برونو فيرنانديز تجاه منشور يشيد برونالدو (صورة)
ردّ البرتغالي برونو فيرنانديز، نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بشكل حاسم على تقارير خلافه مع زميله كريستيانو رونالدو.
وأشارت تقارير صحفية في الآونة الأخيرة إلى وجود خلاف بين رونالدو وفيرنانديز، منذ أن تزاملا في مانشستر يونايتد.
ولكن فيرنانديز قام برد فعل معاكس تمامًا لتلك التقارير، التي أفادت بوجود خلاف مع زميله رونالدو.
فيرنانديز وضع إشارة "إعجاب" على منشور في أحد الحسابات الشهيرة على منصة "إنستغرام"، أشاد برونالدو.
الحساب وضع صورة للنجم البرتغالي رونالدو وكتب عليها: "تم بيع جميع التذاكر لتدريبات منتخب البرتغال المفتوحة اليوم. أعتقد أنني أعرف السبب"، في إشارة إلى رونالدو.
ووضع برونو فيرنانديز علامة إعجاب على الصورة والمنشور.
وتلعب البرتغال في بطولة أوروبا 2024 ضمن المجموعة السادسة أمام جمهورية التشيك، قبل مواجهة تركيا وجورجيا.
وتبدأ البرتغال مشوارها في المجموعة السادسة في بطولة أوروبا بمواجهة جمهورية التشيك في لايبزيغ في غضون أسبوع، قبل أن تواجه تركيا وجورجيا.
وثارت تكهنات بأن رونالدو، الذي شارك للمرة الأولى في بطولة أوروبا عام 2004 وفاز باللقب عام 2016، قد يتوقف عن اللعب دوليا أو يعتزل كرة القدم بعد البطولة المقامة في ألمانيا، لكن زميله روبن نيفيز قال إن القائد لا يزال يملك دورا ليلعبه مع الفريق.