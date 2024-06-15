رد فعل برونو فيرنانديز تجاه منشور يشيد برونالدو (صورة)

وأشارت تقارير صحفية في الآونة الأخيرة إلى وجود خلاف بين رونالدو وفيرنانديز، منذ أن تزاملا في مانشستر يونايتد.

ولكن فيرنانديز قام برد فعل معاكس تمامًا لتلك التقارير، التي أفادت بوجود خلاف مع زميله رونالدو.

فيرنانديز وضع إشارة "إعجاب" على منشور في أحد الحسابات الشهيرة على منصة "إنستغرام"، أشاد برونالدو.

الحساب وضع صورة للنجم البرتغالي رونالدو وكتب عليها: "تم بيع جميع التذاكر لتدريبات منتخب البرتغال المفتوحة اليوم. أعتقد أنني أعرف السبب"، في إشارة إلى رونالدو.

ووضع برونو فيرنانديز علامة إعجاب على الصورة والمنشور.