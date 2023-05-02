بينها مسابقات عربية.. برشلونة يدرس اللعب في بطولات خارج إسبانيا

ووفقًا لقناة TV3 الإسبانية، مجلس برشلونة متفائل بشأن حل القضية لكنهم يبحثون عن ثغرات تسمح للنادي بتعويض خسائره الاقتصادية إن حدثت.

ويَعتقد رئيس برشلونة، خوان لابورتا، أن النادي لا يزال في دائرة الضوء بالنسبة لقضية نيغريرا، وقد عقد مؤتمرًا صحفيًّا للرد على الأمر فعليًّا فتح خلاله النار على منافسه ريال مدريد، وأكد عدم شراء النادي للحكام.

وحسب تقرير القناة، فتوقعًا لأي عقوبات داخل إسبانيا أو حتى من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، طلب لابورتا دراسة تفصيلية لإمكانيات اللعب في الخارج للحصول على أموال تعوض النادي عن الضرر الاقتصادي.

ويتردد أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد يحرم برشلونة من اللعب في مسابقاته لفترة محددة على خلفية قضية نيغريرا تحديدًا.

وأكد برنامج Onze أن الهدف هو العثور على دخل استثنائي يمكن أن يخفف من الخسائر الناجمة عن العقوبات المتوقعة.