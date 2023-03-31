إمام عاشور يكشف حقيقة ارتباطه بالأهلي المصري

ووقع إمام عاشور ضحية "مقلب" رامز جلال في برنامج "رامز نيفر إند"، خلال وجوده بـ"المطعم الطائر". وخلال سؤاله عن حقيقة مفاوضات الأهلي المصري معه عن طريق أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي، قال: "ليس لدي معلومات عن ذلك".

ونفى إمام عاشور جملة وتفصيلا اقترابه من ارتداء القميص الأحمر خلال الموسم المقبل.

وفي نفس السياق، وجه إمام عاشور اعتذارا لوليد سليمان لاعب الأهلي السابق، بعد المشادة التي حدثت بينهما في كأس السوبر 2020 بدولة الإمارات، موجهًا اعتذاره أيضًا لمحمود الخطيب رئيس الأهلي والجماهير الحمراء.

واختتم إمام عاشور تصريحاته بأن محمود عبدالمنعم "كهربا" لاعب الأهلي من أعز أصدقائه، ولن يتأخر عنه في حالة طلبه أي طلب.

وحول توقعه لبطل الدوري الموسم الجاري قال: "الزمالك كونه بطل الموسمين السابقين".