نشر البرتغالي كريستيانو رونالدو، أسطورة كرة القدم في بلاده، تعليقا مؤثرا عقب إعلان زميله بيبي اعتزاله لعب كرة القدم، اليوم الخميس، بعد مسيرة امتدت لأكثر من 22 عاما قضى الجزء الأكبر منها جنبا إلى جنب مع رونالدو، سواء في ريال مدريد، أو في منتخب البرتغال.

وأعلن بيبي، المولود في العام 1983، مساء اليوم، اعتزاله كرة القدم، بعد أن خاض آخر مبارياته في بطولة أوروبا لكرة القدم 2024، عندما خسر المنتخب البرتغالي أمام فرنسا بركلات الترجيح في ربع النهائي، وأصبح في تلك المباراة أكبر لاعب سنا يشارك في نهائيات أمم أوروبا.

وكان رونالدو، نجم النصر السعودي، ومنتخب البرتغال، أول المعلقين على حدث اعتزال بيبي، حيث نشر عبر حسابه الرسمي على منصات التواصل صورا تجمعه ببيبي سواء في المنتخب البرتغالي، أو في ريال مدريد، معلقا على تلك الصور بعبارات مؤثرة جاءت لتؤكد العلاقة الوطيدة التي تربط النجمين السابقين.

وقال رونالدو عبر حسابه على "إكس" و"فيسبوك": "لا توجد كلمات كافية للتعبير عن مدى ما تعنيه بالنسبة لي يا صديقي، لقد فزنا بكل شيء كان من الممكن الفوز به على أرض الملعب، لكن الإنجاز الأعظم هو الصداقة والاحترام الذي أكنه لك. أنت فريد يا أخي.. شكرا جزيلا".

وبجانب ما يزيد على 17 عاما معا في المنتخب البرتغالي توجاها بكأس أمم أوروبا 2016، لعب بيبي ورونالدو معا تحت راية ريال مدريد، وكانا من المساهمين في تتويجاته التاريخية، خصوصا عندما أحرزا معا دوري أبطال أوروبا 3 مرات في 2014 و2016 و2017، فضلا عن الدوري الإسباني في مناسبتين 2012 و2017 وعديد الألقاب الأخرى.

وخلال كأس أمم أوروبا الأخيرة في ألمانيا، كان بيبي أقرب لاعبي البرتغال لكريستيانو، خصوصا بعد اللحظات المثيرة عندما أهدر ركلة جزاء أمام سلوفينيا في الوقت الإضافي من مباراة ثمن النهائي.

وكان بيبي (41 عاما) أعلن رسميا اعتزاله كرة القدم بعد مسيرة بدأت في العام 2002 مع ماريتيمو البرتغالي، ثم نادي بورتو وريال مدريد وبيشكتاش التركي، ثم بورتو من جديد.

وقال بيبي، في مقطع فيديو نشره على وسائل التواصل الاجتماعي: "أريد أن أحمد الله لأنه منحني الحكمة حتى أتمكن من مواصلة مسيرتي".

وأضاف:"لا يسعني إلا أن أشكر أيضا جميع الرؤساء الذين راهنوا عليّ، وآمنوا بقدرتي على أداء عملي، والعاملين جميعهم في الأندية كلها التي لعبت فيها، وهم جوهر وروح الأندية والمنتخب الوطني البرتغالي.. شكرا جزيلا لكم جميعا".

وخاض بيبي 878 مباراة سجل فيها 50 هدفا وأحرز 30 لقبا.