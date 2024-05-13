لاعب بايرن ميونخ يسخر من حكم مباراة فريقه أمام ريال مدريد
سخر توماس مولر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم في نادي بايرن ميونخ الألماني من الحكم البولندي سيمون مارسينياك، الذي أدار مباراة الفريق مع ريال مدريد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
وتسبب مارسينياك في جدل واسع حينما أطلق صافرة بناء على إشارة من حامل الراية، ليمنع هجمة بايرن ميونخ على ريال مدريد في الوقت بدل الضائع والتي انتهت بهدف غير محتسب.
وسجل لوفرو زفوناريك هدفا في أول مشاركة له ضمن التشكيلة الأساسية لبايرن ميونخ، ليساهم في فوز الفريق 2-صفر على فولفسبورج، أمس الأحد، ضمن دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، وذلك في آخر مباراة لبايرن على ملعبه هذا الموسم في الدوري مع اقتراب الفريق من نهاية موسم خالٍ من الألقاب.
وبعد أربعة أيام من الخروج من الدور قبل النهائي في دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد الإسباني ليخفق بايرن بذلك في التتويج بأي لقب خلال موسم للمرة الأولى منذ أكثر من عقد، استعاد الفريق توازنه بعرض قوي أمام فولفسبورج رغم إجراء مجموعة من التغييرات بالفريق من جانب المدرب توماس توخيل.
وسجل الكرواتي زفوناريك (19 عاما)، الذي شارك في بضع مباريات من مقعد البدلاء، هدف التقدم بعد خمس دقائق من أول مشاركة له في التشكيل الأساسي للفريق.
وبعدها بتسع دقائق، أضاف ليون جوريتسكا الهدف الثاني لبايرن الذي فرض سيطرته على المباراة.
ورفع بايرن رصيده إلى 72 نقطة محتلا المركز الثاني بفارق نقطتين أمام شتوتقارت صاحب المركز الثالث، وذلك قبل جولة واحدة من نهاية المسابقة.
وعلق مولر على هدف زميله في المباراة في تصريحات تلفزيونية: "الحكم لم يرفع الراية، وهذا تحسن مقارنة بما حدث يوم الأربعاء"، في إشارة إلى مباراة ريال مدريد.