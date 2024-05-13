لاعب بايرن ميونخ يسخر من حكم مباراة فريقه أمام ريال مدريد

وسجل لوفرو زفوناريك هدفا في أول مشاركة له ضمن التشكيلة الأساسية لبايرن ميونخ، ليساهم في فوز الفريق 2-صفر على فولفسبورج، أمس الأحد، ضمن دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، وذلك في آخر مباراة لبايرن على ملعبه هذا الموسم في الدوري مع اقتراب الفريق من نهاية موسم خالٍ من الألقاب.

وبعد أربعة أيام من الخروج من الدور قبل النهائي في دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد الإسباني ليخفق بايرن بذلك في التتويج بأي لقب خلال موسم للمرة الأولى منذ أكثر من عقد، استعاد الفريق توازنه بعرض قوي أمام فولفسبورج رغم إجراء مجموعة من التغييرات بالفريق من جانب المدرب توماس توخيل.

وسجل الكرواتي زفوناريك (19 عاما)، الذي شارك في بضع مباريات من مقعد البدلاء، هدف التقدم بعد خمس دقائق من أول مشاركة له في التشكيل الأساسي للفريق.