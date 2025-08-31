المغضوب عليه.. أكثر لاعب أعجب جمهور ريال مدريد أمام مايوركا

إرم نيوز – نورالدين ميفراني

قلب ريال مدريد تأخره بهدف إلى فوز مثير بنتيجة 2-1 أمام ريال مايوركا مساء السبت في مواجهة استضافها ملعب "سانتياغو برنابيو" في الجولة الثالثة للدوري الإسباني.

وواصل ريال مدريد انطلاقته الجيدة في الدوري الإسباني، وحقق الفوز الثالث على التوالي وتصدر الترتيب.

وقدم أغلب نجوم ريال مدريد مردوداً جيداً خلال المباراة وعلى رأسهم التركي أردا غولر الذي سجل هدف التعادل والأوروغوياني فيدي فالفيردي والمدافع الإسباني دين هويسن والفرنسي أوريلين تشواميني.

نجم المباراة

في الوقت ذاته، كان البرازيلي فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد نجم المباراة الذي حصل على أعلى تقييم بواقع (8.2).

وقدم النجم البرازيلي أفضل مبارياته بعد موسم سيء تراجع خلاله مستواه، وصفقت له الجماهير أثناء خروجه بديلاً ليترك مكانه لمواطنه رودريغو.

فينيسيوس جونيور المغضوب عليه من طرف الجماهير والإعلام المدريدي بسبب قضية تجديد عقده ومطالبته براتب أعلى في ريال مدريد، ورد على أرض الملعب مؤكدا أنه لازال نجما وقادرا على قلب النتيجة بالأداء والفرديات.

ولازال الجناح البرازيلي يحتاج لمجهود لاستعادة أفضل مستوياته خصوصا في جانب المراوغات واختراق دفاعات المنافسين والجرأة في الهجوم ، لكنه خلال مباراتي ريال أوفييدو وريال مايوركا كان مستواه مقنعا بشكل كبير وساهم في انتصار فريقه.