كشف المغربي سفيان البقالي، المتوج بذهبية سباق 3000 متر موانع في أولمبياد باريس 2024، عن الخطة التي نسجها برفقة مواطنه محمد تندوفت، للتتويج بالميدالية الثمينة.

وأحرز البقالي، يوم الأربعاء، الميدالية الذهبية لسباق 3 آلاف متر موانع في دورة الألعاب الأولمبية بباريس مانحًا بلاده ميدالية ذهبية أولمبية ثانية على التوالي بعد تلك التي أحرزها في طوكيو عام 2021.

وقطع البقالي مسافة السباق في بزمن 8:06.05 دقائق، فيما جاء الأمريكي كينث روكس في المركز الثاني بـ 8:06:41، وحل الكيني إيراهام كيبوت في المركز الثالث بـ 8:06:47، فيما اكتفى المغربي محمد تندوفت بالمركز الـ12.

وكان البقالي فاز في أولمبياد طوكيو، فيما حل رابعًا في أولمبياد ريو 2016 قبل أن يحرز فضية مونديال لندن 2017 وبرونزية 2019 في قطر.

وحرص البقالي على الإشادة بمواطنه تندوفت، خلال تصريحات تلفزيونية، حيث أوضح أنه كان هناك تفاهم سابق بينهما وخطة موضوعة للتقدم في السباق؛ ما أدى إلى تغيير بالترتيب في مواجهة العدائين الإثيوبيين والكينيين.

وتابع: "وضعنا خطة ونفذناها بحذافيرها وهو ما مكنا من الفوز، أشكر زميلي الذي ساعدني على الفوز في آخر 200 متر، في البداية كان السباق سريعًا، ثم أصبح تكتيكيًّا، ثم لعب عنصر السرعة دورًا كبيرًا في الأمتار الأخيرة لكني بذلت كل في ما وسعي".

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وأشار: "كنت خائفًا من السقوط وسط الزحام في منتصف السباق، لكن الحمد الله مرت الأمور بشكل جيد، شعرت بأن أحد العدائين قد سقط لكني لم ألتفت إليه، وأكملت مسيرتي حتى حققت الفوز".

وأتم: "الميدالية الذهبية الثانية على التوالي إنجاز غالٍ للغاية، حققت نتائج رائعة، بعدما عاهدت نفسي على بذل أقصى ما في استطاعتي".