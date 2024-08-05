تسببت المقارنة بين أفضلية كريستيانو رونالدو أو ليونيل ميسي على بعضهما البعض في الكثير من الجدل خلال مسيرتهما، لقد كانت معركة جميلة طيلة السنوات الماضية.

كلاهما بلا شك من بين أعظم اللاعبين الذين لعبوا كرة القدم على الإطلاق، حيث فاز الثنائي بالبطولات مع منتخبي الأرجنتين والبرتغال، وناديي برشلونة وريال مدريد، وقد هيمنا على هذه الرياضة منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

ومع اقتراب كل منهما من نهاية مسيرتهما المهنية، فقد حان الوقت لقبول أن أحدهما ببساطة أفضل من الآخر.

عندما ننظر إلى كل ما تم تحقيقه بين ميسي ورونالدو، فمن الواضح أن الأرجنتيني هو الأفضل في عالم كرة القدم.

فهو يتفوق في عدد من الأمور مثل الألقاب التي فاز بها، ومساهماته في تسجيل الأهداف في كل مباراة، وأسلوب اللعب، واحترام زملائه السابقين.

موقع "givemesport" اختار الأفضلية لصالح ميسي، وبرر ذلك بمجموعة من النقاط نستعرضها فيما يلي:

ألقاب أكثر:

هناك بعض الحقائق التي لا جدال فيها، ففي تاريخ كرة القدم للرجال، لم يفز أحد بألقاب كبرى أكثر من ميسي.

بعد رفع كأس كوبا أمريكا مع الأرجنتين في صيف 2024، وصل رصيد نجم إنتر ميامي الآن 45 بطولة منذ ظهوره لأول مرة في عام 2003.

رونالدو متأخر إلى حد ما، حيث يحتل المركز العاشر في تلك القائمة، ويملك في سجلاته 35 لقبًا.

حين تنافس الثنائي في الدوري الإسباني، فاز أسطورة ريال مدريد بالبطولة في مناسبتين فقط، بينما رفع لاعب برشلونة الدوري ست مرات، وفاز أيضًا بالمسابقة في أربع مناسبات أخرى عندما كان رونالدو يتنافس في دوريات مختلفة.

وعلى الصعيد الدولي، نجح رونالدو في توجيه الضربة الأولى، فقد فاز بأول ألقابه الكبرى في عام 2016 عندما حققت البرتغال المجد في بطولة أوروبا 2016.

واضطر ميسي إلى الانتظار حتى عام 2021 ليحصل أخيرًا على لقب مع الأرجنتين، حيث فاز ببطولة كوبا أميركا، ولكنه فاز بها أيضا في عام 2024.

الأهم من ذلك أن ميسي فاز بكأس العالم في قطر 2022 وهو اللقب الأبرز، حيث رفع الكأس في ملعب لوسيل، وارتقى إلى مكانة غيره مثل بيليه ودييجو أرماندو مارادونا، حتى إن البعض اعتبره قد حسم أفضليته كأفضل لاعب في تاريخ كرة القدم.

يملك ميسي كذلك عدد أكبر من الألقاب الفردية الهامة، وأبرزها الكرة الذهبية التي يملك ثمانية منها كالأكثر على الإطلاق، مقابل خمسة لرونالدو.

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أرقام مجردة

صحيح أن لرونالدو 57 هدفًا أكثر من ميسي، لكنه لعب 162 مباراة أكثر من الأرجنتيني وهو أكبر منه بعامين، ومن الممكن أن يتفوق لاعب إنتر ميامي عليه حال اعتزل البرتغالي قبلًا منه، ورغم ذلك يملك ليونيل 122 تمريرة حاسمة أكثر.

يحتاج ميسي 105 دقائق ليسجل هدفًا و72 لتقديم مساهمة تهديفية تشمل التسجيل أو الصناع، مقابل 112 لرونالدو تنخفض إلى 88 دقيقة عندما يتعلق الأمر بالمساهمة.

وعندما يتعلق الأمر بالركلات الحرة، يتفوق ميسي أيضًا على رونالدو، حيث يمتلك الأرجنتيني هدفين أكثر من لاعب مانشستر يونايتد السابق، ومن المثير للاهتمام أيضًا أن نلاحظ أن أسطورة برشلونة يسجل ركلة حرة كل 16.4 مباراة، بينما يفعل منافسه ذلك مرة واحدة كل 19.5 مباراة.

ومن جانب ركلات الجزاء يملك ميسي 109 أهداف مقابل 164 من كريستيانو رونالدو، لكن هذه نقطة قوة للبرتغالي الذي يملك معدل تحويل أعلى من ميسي، بواقع 84.5% للدون مقابل 77.9% لليونيل.

طريقة اللعب

كرة القدم لا تقتصر على الجوائز وإحصائيات تسجيل الأهداف فهي في نهاية الأمر لعبة ترفيهية، وكان رونالدو جناحًا مهاريًا في شبابه، لكنه سرعان ما تطور إلى مهاجم مرعب داخل منطقة الجزاء، لكن ميسي على الجانب الآخر فنان حقيقي.

توضح الإحصائيات قدرة ميسي على منافسة رونالدو في تسجيل الأهداف، على الرغم من اختلاف المراكز، إلا أن ذلك لم يوقف النجم الأرجنتيني من تقديم إبداع خاص به بالكثير من الذكاء والرؤية والرشاقة في التعامل مع الكرة، كأنه لاعب من مستوى مختلف تمامًا.

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شهادة الزملاء

لا يقتصر ذلك الشعور بأفضلية ميسي في جماليات اللعب على رونالدو على الجماهير فقط، بل يشعر بذلك هؤلاء ممن لعبوا بجوارهما، حيث اختار 10 من أصل 26 لاعبًا لعبوا بجوار ميسي ورونالدو، اختاروا ليونيل كلاعب أفضل، مقابل خمسة اختاروا رونالدو، بينما رفض 11 منهم الاختيار.

وقد لخص فرناندو غاغو، الذي لعب بأحدهما في ريال مدريد والآخر في الأرجنتين، الأمر بشكل مثالي قائلًا: "بالنسبة لي، رونالدو ليس رقم 1، الأفضل في العالم هو ميسي بسبب طريقة لعبه وتحركه بالكرة وتغييره لأسلوب اللعب، إنه الأفضل الذي رأيته في حياتي بلا شك".

وكان جيرارد بيكيه من لديه أفضل طريقة لشرح الفارق بين هذين اللاعبين العظيمين، فبعد أن لعب مع أحدهما في برشلونة والآخر في مانشستر يونايتد، شرح موهبة ميسي الخارقة قائلًا: "بالنسبة لي، يبدو الأمر وكأن ميسي ليس إنسانًا، لكن كريستيانو هو الأفضل بين البشر".

في نهاية المطاف، سيظل رونالدو في الأذهان باعتباره أحد أعظم الرياضيين الذين وطأت أقدامهم ملاعب كرة القدم على الإطلاق. أما ميسي فسوف يُنظَر إليه باعتباره كائنًا فضائيًا لم يسبق له مثيل من قبل، ولن نراه مجددًا على الأرجح.