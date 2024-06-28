هل أفسد قندوسي انتقال بلعيد للأهلي المصري؟

وأصدرت الشركة المسؤولة عن اللاعب الجزائري أحمد قندوسي بيانًا رسميًا للرد عن هذه الأنباء.

وقال البيان: "نعبر عن استيائنا الشديد وغضبنا العارم، من الاتهامات الباطلة التي وجهت ضد لاعبنا أحمد قندوسي، والتي تدعي كذبا أنه السبب في فشل انتقال اللاعب زين الدين بلعيد إلى الأهلي".

وتابع البيان: "نود التأكيد وبأقوى العبارات، أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وأن اللاعب أحمد قندوسي كان من أكبر الداعمين لزين الدين بلعيد، وكان محفزا له للانضمام إلى الأهلي كما أننا نشعر بالفضول الشديد لمعرفة الدليل القاطع، الذي يعتمد عليه ذلك الشخص في اتهاماته الباطلة.. نتمنى أن تكون لديه أدلة غير قابلة للدحض، لأنها ستكون مفاجأة لنا وللجميع".

وأعلن ممثلو قندوسي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الممكنة، ضد الشخص الذي قام بنشر هذه الاتهامات الزائفة.