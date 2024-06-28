هل أفسد قندوسي انتقال بلعيد للأهلي المصري؟
أثار فشل صفقة انتقال الجزائري زين الدين بلعيد إلى الأهلي المصري ردود فعل واسعة.
وأعلن سانت تروند البلجيكي تعاقده مع بلعيد لتدعيم خط دفاعه في الموسم المقبل بعدما كان اللاعب الجزائري على بعد خطوة واحدة من الانتقال إلى الأهلي المصري.
وكشف برنامج "اللعيب" بقناة "MBC MASR" عن قيام الجزائري أحمد قندوسي بلعب دور بارز في إفساد صفقة انتقال بلعيد للأهلي بعدما نصح الأخير بعدم إتمام الصفقة لصعوبة المشاركة مع الفريق المصري.
ويلعب قندوسي على سبيل الإعارة مع سيراميكا كليوباترا قادمًا من الأهلي لنهاية الموسم الحالي.
وأصدرت الشركة المسؤولة عن اللاعب الجزائري أحمد قندوسي بيانًا رسميًا للرد عن هذه الأنباء.
وقال البيان: "نعبر عن استيائنا الشديد وغضبنا العارم، من الاتهامات الباطلة التي وجهت ضد لاعبنا أحمد قندوسي، والتي تدعي كذبا أنه السبب في فشل انتقال اللاعب زين الدين بلعيد إلى الأهلي".
وتابع البيان: "نود التأكيد وبأقوى العبارات، أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وأن اللاعب أحمد قندوسي كان من أكبر الداعمين لزين الدين بلعيد، وكان محفزا له للانضمام إلى الأهلي كما أننا نشعر بالفضول الشديد لمعرفة الدليل القاطع، الذي يعتمد عليه ذلك الشخص في اتهاماته الباطلة.. نتمنى أن تكون لديه أدلة غير قابلة للدحض، لأنها ستكون مفاجأة لنا وللجميع".
وأعلن ممثلو قندوسي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الممكنة، ضد الشخص الذي قام بنشر هذه الاتهامات الزائفة.