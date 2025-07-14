غليان في الأهلي.. شوبير يعترف برغبة نجم الفريق في الانتقال إلى الزمالك

كشفت تقارير إعلامية عن تطورات مثيرة في ملف مستقبل صانع الألعاب أحمد عبد القادر مع النادي الأهلي المصري، بعد عودته من رحلة إعارة في قطر.

ولم يشارك عبد القادر مع الأهلي في كأس العالم للأندية، إذ لا يرغب الأهلي في بقائه، ويسعى إلى تسويقه والاستفادة منه ماليًا، ولكن تسبب دخول الزمالك على خط المفاوضات بـ"حالة غليان" داخل جدران النادي الأحمر.

وكشف الإعلامي أحمد شوبير تفاصيل جديدة حول رغبة أحمد عبد القادر في الانتقال إلى نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، في مفاجأة من شأنها إثارة الجدل بين قطبي الكرة المصرية.

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وأكد شوبير في تصريحات تليفزيونية أن عبد القادر يُفضّل تمثيل الزمالك، وهي رغبة "مشروعة" كما وصفها، مشيرًا إلى أن اللاعب أجرى أكثر من جلسة مع مسؤولي النادي الأبيض لبحث إمكانية تنفيذ الصفقة.

وأضاف: "الأهلي لا يعترض على الرحيل في حال تلقيه عرضًا مناسبًا، بل إن النادي مستعد لاحتضان اللاعب في حالة بقائه والمنافسة على مركز أساسي، خاصة مع وجود منافسة قوية مع زملائه مثل بن شرقي وتريزيغيه".

وتابع: "عبد القادر يرغب في الانضمام إلى الزمالك، وقد ناقش الأمر مع مسؤوليه، مؤكدًا لهم استعداده لبذل كل الجهود لتحقيق هذه الخطوة".

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كما أشار شوبير إلى أن الزمالك بدأ مفاوضات مع اللاعب قبل عام من انتهاء عقده مع الأهلي، وهو ما قد يثير انتقادات في حال تبين أن النادي الأهلي قام بمثل هذه الخطوة في وقت سابق.

وأوضح أن النادي الأهلي تلقى عرضًا سابقًا من نادي الحزم السعودي، الذي يبدو أنه تراجع عنه، مؤكدًا أن إدارة الأهلي لن تفرط في اللاعب دون وجود عرض مالي مُرضٍ، ما يعني أن عبد القادر سيكمل الموسم الحالي مع الفريق، إذ سيكون عليه إثبات قيمته الفنية.

مصير وسام أبو علي

في وقت سابق أعلن النادي الأهلي رسمياً غلق باب الرحيل أمام مهاجمه وسام أبو علي، مؤكدًا استمراره مع الفريق حتى نهاية عقده في 2029، رغم تلقيه عدة عروض خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونشر النادي بيانًا عبر منصاته الرسمية أوضح فيه أنه رفض عروضًا تلقاها لضم اللاعب من أندية أبرزها الوصل الإماراتي وكولومبوس كرو الأمريكي، مؤكدًا أنه لم يتلق أي رد من تلك الأندية بعد توضيح موقفه.

وبعد البيان، أثار وسام الجدل بنشره صورة عبر حسابه على "إنستغرام" يظهر خلالها بقميص الأهلي واضعًا إصبعًا على فمه وأخرى على أذنه، مع رموز ضاحكة، ما اعتبره البعض سخرية من بيان النادي.

إدارة الأهلي لم تتأخر في الرد، فقد قرر محمد يوسف، المدير الرياضي، إحالة اللاعب إلى التحقيق بسبب ما اعتبره سلوكًا غير لائق في توقيت حساس.

جلسة حاسمة

بدأ الأهلي تدريباته استعدادًا للموسم الجديد منذ أمس الاثنين، بعد فترة راحة أعقبت المشاركة في كأس العالم للأندية.

وكشف الإعلامي أحمد شوبير عبر قناة الأهلي عن تفاصيل جديدة تخص الملف، مؤكدًا أن وسام أبو علي أبلغ الإدارة برغبته الصريحة في الرحيل، في وقت يتمسك فيه الأهلي ببقائه إلا إذا تلقى عرضًا يليق بقيمته.

وأوضح شوبير أن العرض الرسمي الذي وصل إلى الأهلي بلغ 6 ملايين دولار، إضافة إلى 20% من عائد إعادة البيع وبعض الامتيازات، وهو ما اعتبرته الإدارة غير مناسب، فيما يرى وسام أن القيمة المعروضة جيدة للنادي.

وبحسب شوبير، فإن مفاوضات الوصل توقفت نهائيًا، أما بخصوص العرض الأمريكي فلم يصل أي رد حتى انتهاء المهلة التي حددها الأهلي في 10 يوليو.

وأضاف أن النادي عدّل عقد اللاعب بالفعل، ويستعد لتعديله مجددًا، لكنه تساءل عن منطقية عرض نادٍ للاعب راتبًا يفوق 4.5 مليون دولار، فيما يعرض 6 ملايين فقط مقابل شراء عقده.

وأشار شوبير أيضًا إلى أن وسام حضر أمس إلى مقر النادي، لكنه لم يُجر القياسات البدنية بحجة إصابته بنزلة برد، لافتًا إلى غموض موقفه من السفر مع بعثة الأهلي إلى تونس نهاية الأسبوع الحالي.