على طريقة أوسيمين.. سيسكو يصدم الهلال السعودي

تلقى نادي الهلال السعودي صدمة جديدة في سوق الانتقالات الصيفية في إطار بحثه عن تدعيم صفوفه بصفقة مميزة في خط الهجوم.

وأعلن الهلال التعاقد مع اللاعب الفرنسي ثيو هيرنانديز ظهير أيسر ميلان الإيطالي بجانب ضم علي لاجامي مدافع النصر السعودي وعبد الكريم دارسي جناح الأهلي السعودي.

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وشارك الفريق السعودي مؤخراً في بطولة كأس العالم للأندية، وودع منافسات المونديال من دور الثمانية على يد فلومينينسي البرازيلي بعد الخسارة بنتيجة 1-2.

ويتطلع المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي المدير الفني للهلال لتدعيم خط الهجوم بصفقة قوية في ظل كثرة إصابات المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش وتقدم عمره.

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وتحرك الهلال لضم فيكتور أوسيمين نجم منتخب نيجيريا ونابولي الإيطالي، ولكن الصفقة لم تكتمل في ظل رغبة اللاعب في الانتقال نهائياً إلى غلطة سراي التركي.

وكشف فابريزيو رومانو عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس عن تعقد صفقة التعاقد مع اللاعب بنيامين سيسوكو مهاجم لايبزيغ الألماني.

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ويرغب الهلال في الفوز بخدمات المهاجم السلوفيني ولكن الأخير أبدى رغبته في البقاء في أوروبا وعدم الرحيل للدوري السعودي.

ويبلغ سيسوكو 22 عاماً، ويرتبط بعقد رسمي حتى 2029 مع فريقه الألماني.

وخاض اللاعب 64 مباراة في الدوري الألماني، وسجل 27 هدفاً وقدم 7 تمريرات حاسمة.