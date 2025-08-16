بحضور نجم الهلال.. وولفرهامبتون يكرم جوتا قبل لقاء مانشستر سيتي (فيديو)

شهدت مباراة وولفرهامبتون ضد مانشستر سيتي مساء اليوم السبت في الجولة الأولى للدوري الإنجليزي لكرة القدم لفتة رائعة بتكريم اسم الراحل ديوغو جوتا نجم ليفربول السابق.

ولقى جوتا مصرعه مع شقيقه أندريه سيلفا لاعب بينافيل البرتغالي في شهر يوليو الماضي إثر حادث مروري مروع.

أخبار ذات علاقة كنت أبحث عن جوتا بعد تعادلنا 2-2.. تصريح حزين من مدرب ليفربول

ولعب جوتا في صفوف وولفرهامبتون قبل رحيله إلى ليفربول وهو ما دفع أصحاب الأرض لتكريم النجم البرتغالي الراحل في أول مباراة للفريق على ملعبه في الموسم الجديد.

أخبار ذات علاقة فيديو يشرح كل شيء.. لماذا انهار محمد صلاح رغم مرور شهر ونصف على وفاة جوتا؟

ورفعت جماهير وولفرهامبتون لوحة ضخمة عليها صورة جوتا مع رسالة وداع له بعد وفاته.

وتفاعل المدرب الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي بلحظات من التأثر مع تكريم جوتا.

وهتفت الجماهير في الدقيقة 18 باسم اللاعب البرتغالي تخليداً لذكراه حيث ارتدى جوتا القميص رقم 18 مع وولفرهامبتون.

أخبار ذات علاقة بث مباشر لمباراة وولفرهامبتون ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

وحرص الإسباني روبرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب البرتغال على حضور المباراة بجانب البرتغالي روبن نيفيز نجم الهلال السعودي الذي سبق له اللعب مع وولفرهامبتون من قبل ويرتبط بصداقة قوية مع جوتا.