كريم بنزيما يرد على سؤالين حول مستقبله مع ريال مدريد

أجاب المهاجم الفرنسي كريم بنزيما عن سؤالين بخصوص مستقبله مع ريال مدريد.

وسئل بنزيما إن كان سيرحل عن ريال مدريد، فأجاب المهاجم الفرنسي: "في الوقت الحالي أنا هنا، لدينا مباراة في نهاية الأسبوع".

وعن مستقبله قال: "لماذا يجب أن أقول أي شيء؟ هل يتحدث الناس؟ إنه الإنترنت، الواقع ليس الإنترنت".

وأضاف: "أنا فخور جدًا بعملي، أستمتع بكل لحظة في ريال مدريد. الذهاب إلى فالديبيباس للتدريب ليس عملا. في رأسي أستمتع بمدريد، أمس واليوم وغدًا في التدريب".

تأتي تصريحات بنزيما في ظل التقارير التي تشير إلى أنه سيرفض تجديد عقده مع ريال مدريد وسينتقل إلى نادي الاتحاد السعودي، علما أن عقد بنزيما ينتهي مع ريال مدريد في 30 يونيو الحالي.