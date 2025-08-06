تألق لافت.. ماذا قدم ثيو هيرنانديز في ظهوره الأول مع الهلال السعودي؟ (فيديو)

شهدت مباراة الهلال السعودي الودية ضد بالينغن الألماني الظهور الأول للوافد الجديد الفرنسي ثيو هيرنانديز.

وفاز الهلال على بالينغن بنتيجة 6-1، مساء اليوم الأربعاء، في أولى المواجهات الودية للفريق السعودي خلال معسكره المقام في ألمانيا تحت قيادة المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي.

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وأحرز أهداف الهلال اللاعب الصربي سيرجي سافيتش والقائد سالم الدوسري من ضربة جزاء وعبد الله الحمدان وعبد الله رديف والبرازيلي كايو سيزار.

وانضم ثيو هيرنانديز إلى الهلال قادماً من ميلان الإيطالي لتدعيم الجبهة اليسرى في صفوف الفريق السعودي.

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وشارك ثيو هيرنانديز أساسياً في تشكيل المدرب إنزاغي، واللافت أنه لعب بجوار الظهير الأيسر البرازيلي رينان لودي في توظيف جديد بعدما اعتمد المدرب الإيطالي على طريقة الثلاثة مدافعين.

ولعب هيرنانديز في الخط الخلفي بجوار كاليدو كوليبالي وحسان تمبكتي وجواو كانسيلو ورينان لودي، فيما لعب في خط الوسط ناصر الدوسري وسيرجي سافيتش مع ثلاثي الهجوم سالم الدوسري ومالكوم وعبد الله الحمدان.

وقدم هيرنانديز أداءً جيداً وأسهم في الهدف الثالث للهلال، كما شن عدة هجمات على مرمى الفريق الألماني.

وشهد الشوط الثاني مشاركة فريق آخر في صفوف الهلال يضم علي لاجامي وعبد الإله المالكي وخليفة الدوسري ومتعب الحربي في الدفاع وعبد الله الزيد وروبن نيفيز وحمد اليامي ومحمد كنو في الوسط وكايو سيزار وعبد الله رديف في الهجوم.

وأراح المدير الفني سيموني إنزاغي اللاعب البرازيلي ماركوس ليوناردو عن المشاركة في اللقاء الودي، لشعوره بآلام في العضلة الضامة.