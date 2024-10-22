أسجلها وأنا بالثوب.. سخرية من مهاجم الأهلي السعودي بسبب فرصة مهدرة (فيديو)

سخر الإعلامي خالد الشنيف من الفرصة التي أهدرها اللاعب الإنجليزي إيفان توني مهاجم الأهلي السعودي في لقاء الريان القطري.

وتغلب الأهلي خارج ملعبه على حساب الريان بنتيجة 2-1، مساء الاثنين، في الجولة الثالثة لدوري أبطال آسيا للنخبة.

وسجل ثنائية الأهلي الإسباني غابري فيغا وفراس البريكان ليحقق الفريق السعودي الفوز الثالث على التوالي بالبطولة القارية.

ويتصدر الهلال السعودي ترتيب دوري أبطال آسيا للنخبة برصيد 9 نقاط بفارق الأهداف عن الأهلي الذي حقق 3 انتصارات متتالية.

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وقال الشنيف عبر التليفزيون السعودي إنه لا يعلم كيف أهدر توني فرصة بهذه السهولة في مباراة الريان.

واستلم توني تمريرة رائعة من زميله فرانك كيسيه في منطقة جزاء الريان وسدد بقوة ولكن الحارس باولو فيكتور أنقذها ثم تابع بتسديدة أخرى وتصدى لها فيكتور مجددًا.

وأضاف الشنيف ساخراً: "لو كنت أنا بالثوب.. سأسجل هذه الفرصة التي سنحت للمهاجم توني".

وتابع: "تم دفع مبلغ ضخم لاستقدام توني وصرف راتب سنوي كبير للاعب أيضاً".

وقال سعد الشهري ، مدرب المنتخب السعودي الأولمبي الأسبق ، إن الأهلي يحتاج لمهاجم أفضل من توني.

وأشار إلى أن توني لاعب لم يستفد من الأهلي هجومياً سوى أنه يقوم بأدوار بدنية لتهيئة الفرصة لزملائه للتسديد أو التهديف.