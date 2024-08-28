نهاية مشوار فيتور بيريرا مع لجنة الحكام المصرية.. وهذا هو البديل

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم توجيه الشكر إلى البرتغالي فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام، وإنهاء عمله في نهاية الموسم الحالي.

وأخطر اتحاد الكرة المصري بيريرا بالرحيل عن منصبه رسميا، بعد انتهاء عقده رسميا في نهاية الموسم.

واكتفى اتحاد الكرة بالمدة التي تولى فيها الحكم البرتغالي السابق رئاسة لجنة الحكام في مصر.

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وسيتولى محمد فاروق رئاسة لجنة الحكام في المرحلة المقبلة، خلفًا للبرتغالي المنتهية ولايته.

وفي أول قرارات محمد فاروق بعد توليه رئاسة لجنة الحكام، اختار طاقم تحكيم مباراة نهائي كأس مصر بين بيراميدز وزد، التي ستُلعب يوم الجمعة القادم.

ويتكون طاقم التحكيم من أحمد الغندور حكم ساحة، ويُعاونه محمود أبو الرجال وسمير جمال ومحمود ناجي حكمًا رابعًا.

وسيكون محمود بسيوني حكم الفيديو، ويُعاونه محمد يوسف وأسامة السيد، وشريف عبد الله حكم مساعد احتياطي.