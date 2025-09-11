logo
رياضة

رسميًا: معلق بارز ينضم إلى القناة الرابعة العراقية للتعليق على الدوري الإيطالي

نابولي بطل الدوري الإيطالي للموسم الماضيالمصدر: مواقع التواصل
أعلنت القناة الرابعة الرياضية العراقية عن تعاقدها مع معلق شهير، للتعليق على مباريات الدوري الإيطالي، وذلك ضمن استعدادات القناة لتغطية البطولة طوال المواسم الثلاثة المقبلة.

وجاءت هذه الخطوة بعد أيام من إعلان القناة عن حصولها على حقوق بث الدوري الإيطالي لمدة 3 سنوات.

يذكر أن منصة "ستارز بلاي" كانت قد أعلنت سابقاً عن حصولها على حقوق البث الرقمي الحصرية للدوري الإيطالي عبر الإنترنت والأجهزة المحمولة، بينما تؤمن القناة الرابعة وجودها عبر البث الفضائي على الأقمار الصناعية، مما يوسع من نطاق متابعة البطولة.

ولم تكشف القناة بعد عن تفاصيل باقات الاشتراك الكاملة، واكتفت بالإشارة إلى الرقم (6233) كوسيلة للاستفسار عن قيمة الاشتراك داخل العراق، ولكنها ستعلن قريباً عن التفاصيل الكاملة للباقات المتاحة لمتابعة منافسات موسم 2025-2026.

خليل البلوشي ينضم للقناة الرابعة

أعلنت القناة الرابعة تعاقدها مع المعلق العُماني خليل البلوشي، حيث أكدت أن التعاقد معه يعد "أولى خطواتها لتغطية الدوري الإيطالي بما يستحقه المشاهد العراقي".

وأشارت القناة في بيانها إلى أن أسماء أخرى ستنضم إلى فريق التعليق سيتم الإعلان عنها لاحقاً.

 

 

