مقابل 18 مليون يورو.. النصر السعودي يقدم عرضا رسميا لضم سيرجيو بوسكيتس

ووفقا للصحيفة الإسبانية، فإن إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر قدمت عرضا ضخما لبوسكيتس بلغت قيمته 18 مليون يورو، لمدة عامين.

وأشارت إلى أن السعودية ترغب في رفع مستوى دوريها بعد ترشحها لاستضافة بطولة كأس العالم 2030، حيث يريد الاتحاد السعودي لكرة القدم رفع جودة جميع الأندية مع وصول لاعبين عظماء من منتخبات أوروبية.

يذكر أن نادي إنتر ميامي الأمريكي، ينافس النصر على ضم اللاعب الإسباني، وسيحاول أن يقدم عرضا مغريا له خلال الصيف المقبل.