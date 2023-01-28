ESPN: دوري روشن السعودي سيغير قواعده لاستقدام ميسي

واحتشدت جماهير النصر في مدرجات ملعب مرسول، يوم الأحد الماضي، لتشاهد الظهور الأول لرونالدو بقميص فريقها منذ انضمامه في صفقة ضخمة قدرتها وسائل إعلام بأكثر من 200 مليون يورو (216.28 مليون دولار) الشهر الحالي، لكن بعد مباراتين رسميتين لم يسجل المهاجم البرتغالي أي هدف وخسر فريقه أمام الاتحاد في قبل نهائي كأس السوبر السعودية يوم الخميس.

وقالت شبكة ESPN إن دوري روشن السعودي يدرس تعديل قواعده للسماح للنجم الأرجنتيني بالانتقال إلى أحد أندية الدوري، حيث تنص القواعد الحالية على أن الأندية المشاركة في المسابقة يمكنها فقط تسجيل سبعة لاعبين أجانب، ولكن يمكن رفعها إلى ثمانية لتسهيل التعاقد مع لاعبين من الخارج خاصة مهاجم باريس سان جيرمان.

وانضم الهداف التاريخي لريال مدريد إلى النصر بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد بعد مقابلته التلفزيونية المثيرة للجدل مع بيرس مورغان.

ومع ذلك، فإن المنافس القديم، ميسي، هو حاليًا أكبر نجم في العالم بعد فوزه بكأس العالم في قطر العام الماضي.

ويشير التقرير إلى وجود عدد من الأندية في الدوري السعودي للمحترفين حريصة على الحصول على خدماته رغم ارتباط اللاعب البالغ عمره 35 عامًا بعقد مع باريس سان جيرمان حتى نهاية الموسم الحالي، لكن يمكنه التفاوض مع أي ناد حاليا لأنه دخل آخر ستة شهور في عقده.