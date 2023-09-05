الاتحاد الإسباني يقدم "خالص اعتذاراته" عن فضيحة القُبلة.. وإقالة مدرب المنتخب
قدَّم الاتحاد الإسباني لكرة القدم، "خالص اعتذاراته" بشأن "السلوك غير المقبول على الإطلاق" لرئيسه الموقوف لويس روبياليس بسبب تقبيله اللاعبة جينيفر هيرموسو على شفتيها خلال احتفال منتخب بلادهم للسيدات بالمونديال الشهر الماضي.
وأثار روبياليس (46 عاما) غضبا عالميا عندما قبَّل لاعبة الوسط هيرموسو على شفتيها على حين غرة خلال حفل توزيع الميداليات بعد فوز إسبانيا على إنكلترا في المباراة النهائية لكأس العالم للسيدات في سيدني في 20 آب/أغسطس.
وقال الاتحاد الملكي الإسباني للعبة في بيان إنه يقدم "خالص اعتذاراته.. عن السلوك غير المقبول على الإطلاق من أعلى ممثل مؤسسي له خلال المباراة النهائية لكأس العالم للسيدات 2023 وفي اللحظات التي تلت ذلك".
وأضاف: "يعتبر الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم، من خلال رئيسه بيدرو روشا، أنه من الضروري طلب الاعتذارات الصادقة من كرة القدم العالمية ككل، عن السلوك غير المقبول على الإطلاق من أعلى ممثل مؤسسي له خلال المباراة النهائية واللحظات التي تلتها والتي لا تستجيب على الإطلاق إلى قيم المجتمع الإسباني بأكمله ومؤسساته وممثليه ورياضييه ومسؤولي الرياضة الإسبانية".
وتابع: "الأضرار التي لحقت بكرة القدم الإسبانية والرياضة الإسبانية والمجتمع الإسباني وجميع قيم كرة القدم والرياضة بسبب تصرف روبياليس كانت هائلة".
إقالة مدرب المنتخب
من جهة أخرى كشفت تقارير أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم قرر الاستغناء عن خدمات خورخي بيلدا مدرب المنتخب الوطني الفائز بكأس العالم للسيدات بعد فضيحة القبلة.
وقال المصدر لوكالة "رويترز" إن مجلس الإدارة الجديد الذي تم تشكيله بعد إيقاف روبياليس من قبل الاتحاد الدولي (الفيفا) وافق على إنهاء عقد بيلدا الذي يعتبر حليفا وثيقا لروبياليس.
وأضاف أن مجلس الإدارة الجديد يعمل على الجوانب القانونية لفسخ تعاقد بيلدا وتحديد مكافأة نهاية خدمة تعادل راتبه البالغ 160 ألف يورو (173552 دولارا).
وأشاد روبياليس بالمدرب بيلدا لفوزه بكأس العالم وعرض عليه عقدا جديدا مدته أربع سنوات براتب سنوي قدره 500 ألف يورو.
وكان بيلدا من بين أولئك الذين أشادوا برفض روبياليس الاستقالة خلال اجتماع الاتحاد الإسباني لكرة القدم.
وقال المصدر إن الاتحاد لا يمكنه الالتزام بعرض روبياليس الشفهي بشأن راتب بيلدا ويشعر أن لديه "حجة قوية" إذا اتخذ بيلدا أي إجراء قانوني.