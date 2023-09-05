الاتحاد الإسباني يقدم "خالص اعتذاراته" عن فضيحة القُبلة.. وإقالة مدرب المنتخب

وأثار روبياليس (46 عاما) غضبا عالميا عندما قبَّل لاعبة الوسط هيرموسو على شفتيها على حين غرة خلال حفل توزيع الميداليات بعد فوز إسبانيا على إنكلترا في المباراة النهائية لكأس العالم للسيدات في سيدني في 20 آب/أغسطس.

وقال الاتحاد الملكي الإسباني للعبة في بيان إنه يقدم "خالص اعتذاراته.. عن السلوك غير المقبول على الإطلاق من أعلى ممثل مؤسسي له خلال المباراة النهائية لكأس العالم للسيدات 2023 وفي اللحظات التي تلت ذلك".

وأضاف: "يعتبر الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم، من خلال رئيسه بيدرو روشا، أنه من الضروري طلب الاعتذارات الصادقة من كرة القدم العالمية ككل، عن السلوك غير المقبول على الإطلاق من أعلى ممثل مؤسسي له خلال المباراة النهائية واللحظات التي تلتها والتي لا تستجيب على الإطلاق إلى قيم المجتمع الإسباني بأكمله ومؤسساته وممثليه ورياضييه ومسؤولي الرياضة الإسبانية".

وتابع: "الأضرار التي لحقت بكرة القدم الإسبانية والرياضة الإسبانية والمجتمع الإسباني وجميع قيم كرة القدم والرياضة بسبب تصرف روبياليس كانت هائلة".