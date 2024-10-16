تعليق مؤثر من زوجة ميسي على تألقه في مباراة الأرجنتين وبوليفيا (صورة)

أعربت أنتونيلا روكوزو، زوجة ليونيل ميسي، عن سعادتها الكبيرة بعد تألق النجم الأرجنتيني الكبير مع منتخب بلاده وقيادته للفوز على منافسه بوليفيا "6-0"، في المباراة التي جمعت المنتخبين، فجر الأربعاء، ضمن منافسات تصفيات كأس العالم 2026.

وشارك ميسي في فوز كاسح لمنتخب بلاد، عندما سجل 3 أهداف "هاتريك" وصنع ثنائية في الانتصار على بوليفيا.

والتقى المنتخبان على ملعب المونيمونتال في الأرجنتين، ضمن مباريات الجولة العاشرة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وكتبت أنتونيلا تعليقا مؤثرا بعد المباراة عبر حسابها على منصة "إنستغرام"، حيث نشرت صورة لاحتفال ميسي بأهدافه، قائلة: "الأفضل على الإطلاق".

وقال ميسي بعد المباراة: "من الرائع أن نشعر بحب الجمهور هنا، تأثرت بسماعهم ينشدون اسمي، هذا ما يحفزني، أنا سعيد حيث أنا، رغم سني، عندما أكون هنا أشعر وكأنني طفل لأنني أشعر بالراحة مع هذا الفريق. سأواصل الاستمتاع بهذا ما دمت أشعر بحالة جيدة ويمكنني اللعب كما أريد".

ووصل ميسي إلى 112 هدفا دوليا، عزز بها موقعه في وصافة قائمة الهدافين التاريخيين على صعيد المنتخبات الدولية.

وما زال النجم الأرجنتيني متأخرا بفارق كبير عن غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، الهداف التاريخي للمنتخبات الوطنية برصيد 133 هدفا.

بفضل هذا الفوز الكبير، عزز منتخب الأرجنتين موقعه في صدارة تصفيات أمريكا الجنوبية برصيد 22 نقطة، بينما تجمد رصيد بوليفيا عند النقطة 12.