الجزائري أندي ديلور لاعب نيس الفرنسي على رادار الهلال السعودي
كشف موقع "footmercato" الفرنسي عن اهتمام نادي الهلال السعودي بالجزائري أندي ديلور لاعب نيس الفرنسي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.
وقال الموقع الفرنسي إن نادي الهلال ضمن الأندية المهتمة بالتوقيع مع أندي ديلور، في ظل رغبة اللاعب في الرحيل عن النادي الفرنسي بنظام الإعارة في يناير، بسبب مشاكل مع مدرب الفريق.
ويلعب ديلور البالغ من العمر 31 عامًا في مركز الهجوم وانضم لنيس في 2021، قادمًا من نادي مونبلييه الفرنسي والذي لعب له في 2018، وينتهي عقد ديلور مع نيس في 2024.
وسبق للاعب الجزائري اللعب للعديد من الأندية، أبرزها: تولوز، تيغريس أونال، كان، نيم أولمبيك، أجاكسيو، ميتز (إعارة)، ويغان أتلتيك، تور.
ولعب ديلور مع ناديه الموسم الماضي 35 مباراة سجل خلالها 18 هدفًا ونجح في صناعة 3 أهداف، وتبلغ القيمة السوقية للاعب 12 مليون يورو بحسب موقع "ترانسفير ماركت" العالمي.
وذكرت تقارير صحفية سابقة أن إدارة الهلال تعمل على حل أزمة منعه من تسجيل لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة من قبل غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي على خلفية قضية النصر ضد الهلال ولاعبه محمد كنو.
ويحتل الهلال المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 20 نقطة مؤقتًا بفارق نقطتين عن النصر والشباب المتصدرين.
ويستعد الهلال لمواجهة النصر، غدًا الإثنين، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين.