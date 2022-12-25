الجزائري أندي ديلور لاعب نيس الفرنسي على رادار الهلال السعودي

ويلعب ديلور البالغ من العمر 31 عامًا في مركز الهجوم وانضم لنيس في 2021، قادمًا من نادي مونبلييه الفرنسي والذي لعب له في 2018، وينتهي عقد ديلور مع نيس في 2024.

وسبق للاعب الجزائري اللعب للعديد من الأندية، أبرزها: تولوز، تيغريس أونال، كان، نيم أولمبيك، أجاكسيو، ميتز (إعارة)، ويغان أتلتيك، تور.