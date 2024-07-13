كشفت صحيفة "ذا صن" عن وجود أزمة ستواجه لامين يامال، نجم منتخب إسبانيا، الذي وصل اليوم إلى عامه الـ17، في نهائي "يورو 2024" أمام منتخب إنجلترا، بسبب القوانين الألمانية الخاصة بعمالة الأطفال.

ويستعد المنتخب الإسباني لمواجهة نظيره الإنجليزي، مساء الأحد، في مواجهة مرتقبة تقام في نهائي بطولة أوروبا 2024، في برلين على "الملعب الأولمبي".

ووفقًا للصحيفة، فإنه لا يمكن للاعبين تحت 18 عامًا اللعب بعد الساعة 11 مساءً؛ لذا إذا لم تنته المباراة في الوقت العادي وامتدت إلى الأشواط الإضافية أو ركلات الجزاء سيتعين على إسبانيا استبداله أو مواجهة غرامة قدرها 30 ألف يورو (25 ألف جنيه إسترليني).

ونقلت الصحيفة عن اتحاد نقابي ألماني وخبير قانوني أنه يجب استبدال يامال بعد 90 دقيقة من المباراة التي تبدأ الساعة 9 مساءً بالتوقيت المحلي، 8 مساءً بتوقيت المملكة المتحدة.

وقال لوكاس فرو من نقابة فيردي الألمانية: "هناك استثناءات للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عامًا، ولكن من الناحية النظرية، لن يُسمح لهم بالعمل حتى بعد الساعة 11 مساءً".

وقال المحامي جوناس وارنك: "يمكن أن يلعب يامال فقط حتى الساعة 11 مساءً".

وحسبما ذكرت صحيفة "بيلد" سابقًا، فإنه بموجب القانون الألماني لا يسمح للأشخاص دون سن 18 عامًا، سواء أكانوا من الأجانب أم من المواطنين، بالعمل بعد الساعة الثامنة مساء.

وأضافت: "وُضِع القانون لمنع استغلال الشباب وحماية سلامتهم".

ونقلت سابقًا صحيفة "موندو ديبورتيفو"، تصريحات بأن مسؤولين في المنتخب الإسباني قالوا إن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" منحهم الموافقة على لعب يامال في وقت متأخر، قبل انطلاق البطولة.

وأصبح لامين يامال أصغر لاعب يشارك في بطولة أمم أوروبا، بعد وجوده في تشكيل منتخب إسبانيا الأساسي في مباراته الافتتاحية بدور المجموعات ضد كرواتيا، بعمر 16 عامًا و338 يومًا.

وفي المواجهة ذاتها سجل لامين اسمه كأصغر لاعب يصنع هدفًا في تاريخ اليورو، بعد عرضيته المتقنة التي سجل منها داني كارفاخال الهدف الثالث.

وحافظ لامين على مركزه الأساسي في تشكيل المنتخب الإسباني كأخطر الأسلحة الهجومية، ليصبح أصغر لاعب يخوض مباراة نصف نهائي اليورو، بعمر 16 عامًا و362 يومًا ضد فرنسا.

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وكان يامال سجل هدفًا مذهلًا في المواجهة السابقة أمام فرنسا، الذي ساهم في تأهلهم للنهائي وكان هدفه الأول في البطولة، ليصبح أصغر لاعب يسجل هدفًا في تاريخ البطولة.

وينتظر لامين يامال أن يحطم رقم اللاعب البرتغالي ريناتو سانشيز، الذي كان أصغر لاعب يشارك في نهائي اليورو، بعمر 18 عامًا و328 يومًا، عندما وُجد في انتصار منتخب بلاده على فرنسا في نسخة 2016.