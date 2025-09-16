موقف لامين يامال من مباراة برشلونة ونيوكاسل في دوري أبطال أوروبا

حسمت تقارير الموقف النهائي لنجم برشلونة لامين يامال من التواجد في قائمة الفريق للقاء نيوكاسل يونايتد، في مستهل مشوار الفريق الكتالوني ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

ومن المنتظر أن يلاقي النادي الإسباني نظيره نيوكاسل، مساء الخميس المقبل، على ملعب "جيمس بارك"، في أولى جولات مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان يامال قد عاد من معسكر المنتخب الإسباني مصاباً بآلام في منطقة العانة، مما منعه من المشاركة في مباراة فالنسيا الأخيرة بالدوري الإسباني.

ورغم إصابته، شارك اللاعب في مباراتي المنتخب الإسباني، مما أدى إلى تفاقم وضعه الصحي، وفقاً لما أكده المدرب هانزي فليك في المؤتمر الصحفي الذي سبق المباراة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت"، فإن "لامين يامال يواصل التعافي بحذر".

وأضاف التقرير: "مشاركة يامال على ملعب سانت جيمس بارك في افتتاح دوري أبطال أوروبا تبدو معقدة للغاية. كما أنه لا يوجد أي مبرر للمجازفة منذ الجولة الأولى من دور المجموعات، خصوصًا مع وجود سبع مباريات أخرى في هذه المرحلة، إلى جانب الصورة الجيدة التي قدمها الفريق على ملعب يوهان كرويف في الدوري المحلي".

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب لم يتدرب مع المجموعة، اليوم الثلاثاء، وهو ما يؤكد عدم مشاركته في المباراة المقبلة.