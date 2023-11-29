كولر يطالب مشجعًا بالهدوء بعد انفعاله الشديد عليه (فيديو)
طالب مارسيل كولر، مدرب الأهلي، أحد مشجعي الفريق بضرورة الهدوء بعدما ظهر منفعلًا بشدة على المدرب السويسري في المدرجات، إثر المواجهة التي جمعت الفريق مع نظيره سموحة.
وتعادل الأهلي مع سموحة سلبيًّا في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة السابعة من الدوري المصري والتي أقيمت بملعب المقاولون العرب، مساء الثلاثاء.
والتقطت عدسات المصورين فيديو لمشجع أهلاوي في المدرجات غاضب بشدة ويوجه اللوم لكولر بسبب تأخره في التغييرات، متهمًا إياه بأنه السبب في اهتزاز مستوى الفريق في الفترة الماضية.
والتفت كولر للمشجع حيث طالبه بضرورة الهدوء وعدم الانفعال عليه بهذه الطريقة، وتدخل على الفور المترجم الخاص للمدرب حيث أبعده عن المشجع حتى لا يتطور الأمر بين الطرفين.
التعادل حرم الأهلي من استعادة صدارة الدوري المصري، ليبقى ثانيًا بـ14 نقطة، وبفارق نقطتين عن المتصدر بيراميدز الذي خاض مباراة أكثر.. وصعد سموحة إلى المركز التاسع بـ9 نقاط.
ويعد التعادل هو الثاني للأهلي في الدوري هذا الموسم والثاني على التوالي بعد المباراة الماضية أمام الجونة التي انتهت بهدف لكل فريق.