كولر يطالب مشجعًا بالهدوء بعد انفعاله الشديد عليه (فيديو)

طالب مارسيل كولر، مدرب الأهلي، أحد مشجعي الفريق بضرورة الهدوء بعدما ظهر منفعلًا بشدة على المدرب السويسري في المدرجات، إثر المواجهة التي جمعت الفريق مع نظيره سموحة.

وتعادل الأهلي مع سموحة سلبيًّا في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة السابعة من الدوري المصري والتي أقيمت بملعب المقاولون العرب، مساء الثلاثاء.

والتقطت عدسات المصورين فيديو لمشجع أهلاوي في المدرجات غاضب بشدة ويوجه اللوم لكولر بسبب تأخره في التغييرات، متهمًا إياه بأنه السبب في اهتزاز مستوى الفريق في الفترة الماضية.