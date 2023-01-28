تقرير: بيريز طلب تفسيرات من أنشيلوتي بعد خسارة ريال مدريد أمام برشلونة في كأس السوبر الإسباني
ذكر موقع "relevo" الإسباني أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد كان غاضبا بعد خسارة نهائي كأس السوبر الإسباني أمام برشلونة 3-1 في الرياض السعودية وطلب تفسيرات من المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي والمعد البدني أنطونيو بينتوس.
وخلال المباراة النهائية كان رئيس ريال مدريد هادئا ولبقا مع خوان لابورتا رئيس برشلونة كما ساهم في توزيع الميداليات حيث ظهر وكأنه يتبنى موقف العديد من أنصار الفريق بأنها بطولة ثانوية لا تستحق الغضب.
لكن، في داخل غرف الملابس ومكاتب ريال مدريد كان الموقف مختلفا، فالرئيس طلب تفسيرات من المدرب كارلو أنشيلوتي والمعد البدني أنطونيو بينتوس حول مستوى اللاعبين وتراجع اللياقة البدنية خصوصا أن السنة بدأت أيضا بهزيمة في الدوري أمام فياريال، وأكد للطاقم الفني أن لا وجود لمسابقة ثانوية لدى ريال مدريد.
وحسب الموقع فإن "ريال مدريد مختلف تماما عن أي ناد آخر. الهزيمة هنا أكبر بكثير من أي هزيمة أخرى وتغير المشهد بأكمله في ثوان"، وهي الرسالة التي أوصلها فلورنتينو بيريز للمدرب كارلو أنشيلوتي وطاقمه الفني.
ويأتي ذلك رغم التتويج في نهاية الموسم الماضي بلقبي الدوري ودوري أبطال أوروبا.
ويبدو أن كارلو أنشيلوتي ـ وهو رجل النادي ـ فهم الرسالة جيدا وأوصلها للاعبيه، حيث أصبحت كل المباريات بعد هزيمة نهائي كأس السوبر الإسباني نهائيات، وعاد الفريق في مباراة كأس الملك أمام فياريال بعد التأخر بهدفين وأشرك الحارس البلجيكي تيبو كورتوا رغم أن المسابقة كان مقررا أن يشرك خلالها الحارس الأوكراني أندري لونين.
كما فاز الفريق على أتلتيك بلباو في الدوري في سان ماميس وأقصى أتلتيكو مدريد من ربع نهائي كأس ملك إسبانيا بعد التأخر في النتيجة.
وكل هذه النتائج كانت بسبب حريق أشعله فلورنتينو بيريز بعد خسارة نهائي كأس السوبر الإسباني أمام برشلونة في 4 أيام، وكان على كارلو أنشيلوتي أن يفهم أنه ليس في حاجة لهزيمة أخرى تهدد مركزه.
وكارلو أنشيلوتي لديه حساسية من الحرائق، ولذلك استجاب بسرعة لتحذيرات رئيس الفريق رغم أنه كان يطلب تعزيز الصفوف واشتكى للإدارة بأنه لا يستطيع الاعتماد سوى على 14 أو 15 لاعبا بالنظر إلى أنه لا يثق في أودريوزولا وفابيخو وهازارد.
ورفضت الإدارة وأكدت للمدرب أن التعزيزات ستأتي في الصيف القادم، وأن جون كالافات، رئيس الكشافة في ريال مدريد، يخطط لتعزيز صفوف الفريق ويضع في خططه تقوية أجنحة الفريق ووسط الميدان، وحتى الظهير الأيسر فران غارسيا تقررت عودته لكن في حزيران / يونيو القادم وليس فترة كانون الثاني / يناير وسيتم تفعيل شراء عقده فقط خوفا من رحيله لباير ليفركوزن.