تقرير: بيريز طلب تفسيرات من أنشيلوتي بعد خسارة ريال مدريد أمام برشلونة في كأس السوبر الإسباني

لكن، في داخل غرف الملابس ومكاتب ريال مدريد كان الموقف مختلفا، فالرئيس طلب تفسيرات من المدرب كارلو أنشيلوتي والمعد البدني أنطونيو بينتوس حول مستوى اللاعبين وتراجع اللياقة البدنية خصوصا أن السنة بدأت أيضا بهزيمة في الدوري أمام فياريال، وأكد للطاقم الفني أن لا وجود لمسابقة ثانوية لدى ريال مدريد.

وحسب الموقع فإن "ريال مدريد مختلف تماما عن أي ناد آخر. الهزيمة هنا أكبر بكثير من أي هزيمة أخرى وتغير المشهد بأكمله في ثوان"، وهي الرسالة التي أوصلها فلورنتينو بيريز للمدرب كارلو أنشيلوتي وطاقمه الفني.