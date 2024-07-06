إنجلترا توقف جموح سويسرا وتتأهل لنصف نهائي يورو 2024

تأهلت إنجلترا إلى الدور نصف النهائي لكأس أمم أوروبا 2024 بعدما تغلبت على سويسرا بركلات الترجيح ( 5 ـ3) اليوم السبت في دور الثمانية إثر نهاية الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل 1-1.

وتقدمت سويسرا بهدف سجله بريل إمبولو في الدقيقة 75 ثم تعادلت إنجلترا عن طريق بوكايو ساكا في الدقيقة 80، واستمر التعادل حتى النهاية ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح.

وبدأت المباراة بإيقاع لعب سريع وضغط هجومي من جانب سويسرا أملا في التسجيل المبكر، لكن إنجلترا وجهت تركيزها إلى التأمين الدفاعي في البداية.

وبمرور الدقائق الأولى، دخل الفريق الإنجليزي في أجواء المباراة وفرض حضوره عبر المشاركة في الاستحواذ وبدت المواجهة متكافئة بشكل كبير من حيث الاستحواذ والضغط الهجومي.

وجاءت أول تسديدة على المرمى في المباراة بعد خمس دقائق من بداية الشوط الثاني، وكانت من نصيب سويسرا، إذ تلقى إمبولو طولية وهيأ نفسه داخل منطقة الجزاء ثم سدد لكن الحارس الإنجليزي جوردان بيكفورد تصدى للكرة بثبات.

واستمرت ندرة الفرص التهديفية في المباراة حتى وجه الفريق السويسري ضربة موجعة لمنافسه وتقدم في الدقيقة 75، إذ مرر فابيان شير الكرة إلى دان ندوي الذي أرسل عرضية أمام المرمى وجهها إمبولو بطرف قدمه إلى داخل الشباك.

وبعد أقل من خمس دقائق، أدركت إنجلترا التعادل، إذ تلقى ساكا تمريرة من ديكلان رايس ثم سدد كرة مباغتة قوية بقدمه اليسرى من خارج منطقة الجزاء وجدت طريقها إلى داخل الشباك.

وكثف منتخب إنجلترا ضغطه الهجومي في الدقائق التالية، كما ردت سويسرا بأكثر من محاولة جادة، لكن كل المحاولات باءت بالفشل لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل 1-1 ويخوض الفريقان وقتا إضافيا.

وتألق الحارس السويسري يان زومر بشكل كبير في التصدي لكرة مباغتة خطيرة بعد خمس دقائق من بداية الوقت الإضافي، كما تصدى لكرة سددها جود بلينجهام في الدقيقة 102.

وتبادل الفريقان المحاولات الهجومية خلال الدقائق الأخيرة من الوقت الإضافي لكن التسرع وافتقاد الدقة المطلوبة في اللمسات الأخيرة أضاعا الكعديد من الفرص.

وكاد البديل شيردان شاكيري أن يسجل هدفا رائعا لسويسرا في الدقيقة 116، إذ سدد كرة متقنة من ركلة ركنية لكنها اصطدمت بالعارضة، ثم تصدى الحارس الإنجليزي لكرة خطيرة في الثواني الأخيرة لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1 ثم يتم حسم بطاقة التأهل عبر ركلات الترجيح التي فازت بها إنجلترا 5-3.

وسجل كل لاعبي إنجلترا من ركلات الترجيح وهم كول بالمر وجود بلينجهام وبوكايو ساكا وإيفان توني وترينت ألكسندر أرنولد الذي كانت الركلة الحاسمة من قدمه اليمنى في سباك الحارس السويسري زومر.

وعلى الجانب الآخر، سجل لسويسرا فابيان شير وشيردان شاكيري وزكي أمدوني بينما أهدر مانويل أكانجي بعد تصد رائع من بيكفورد.

وتلتقي إنجلترا في الدور قبل النهائي المقرر يوم الأربعاء 10 يوليو الجاري، أمام الفائز في المباراة الأخيرة بدور الثمانية والتي تدور في الوقت الحالي بين تركيا وهولندا.