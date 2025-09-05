هجوم على بيتكوفيتش.. 3 نجوم يصدمون منتخب الجزائر أمام بوتسوانا

إرم نيوز – نورالدين ميفراني

تمكن منتخب الجزائر من الفوز على بوتسوانا 3-1 في الجولة السابعة لتصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وعزز منتخب الجزائر صدارة المجموعة السابعة برصيد 18نقطة ليقطع خطوة مهمة نحو التأهل إلى كأس العالم.

وسجل أهداف المنتخب الجزائري محمد الأمين عمورة في الدقيقة 33 من عمر اللقاء بجانب ثنائية اللاعب المخضرم بغداد بونجاح في الدقيقتين 71 و90+6.

ورغم الفوز الصعب تعرض المدير الفني فلاديمير بيتكوفيتش لانتقادات جماهيرية واسعة بسبب مستوى 3 نجوم، وهو ما نرصده في السطور القادمة

يوسف عطال

قدم يوسف عطال ظهير أيمن السد القطري أداءً باهتاً سواء على الجانب الدفاعي، كما فشل أيضا في مساندة الهجوم وهي نقطة قوته.

وتراجع مستوى يوسف عطال الذي كان سابقا أحد أبرز لاعبي الظهير الأيمن في الدوري الفرنسي حين لعب لفريق نيس وهو ما جعل البعض يطرح جدوى تواجده رفقة المنتخب الجزائري.

يوسف بلايلي

قدم جناح الترجي التونسي مستوى سيئا خلال المباراة وتراجع مستواه في الفترة الأخيرة نتيجة مشاكله وغيابه عن ناديه التونسي.

وشارك يوسف بلايلي بديلاً في الدقيقة 67 من عمر اللقاء على حساب حسام عوار ولم يقدم الأداء المأمول.

رياض محرز

لم يكن قائد المنتخب الجزائري والأهلي السعودي في مستواه، واتسم أداؤه بالبطء الشديد في التمرير والاحتفاظ بشكل كبير بالكرة.

ولم يحسن محرز التصرف في عدة مواقف ولقطات خلال المباراة، وهو ما أثار غضب الجماهير ضده.