سكاي سبورتس: الهلال يدخل في خط المفاوضات مع كريستيانو رونالدو

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي الهلال السعودي دخل في خط المفاوضات مع البرتغالي كريستيانو رونالدو للانضمام إلى "الزعيم" في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ونشرت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية تقريرًا قالت فيه إن نادي الهلال مهتم بالتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وكشف رونالدو في وقت سابق من هذا الشهر أنه رفض صفقة للسعودية بقيمة 305 مليون جنيه إسترليني في الصيف.

وأشارت الشبكة الإنجليزية إلى أن نادي الهلال السعودي يعمل بشكل جدي للتعاقد مع كريستيانو رونالدو.

وأعلن مانشستر يونايتد الإنجليزي يوم الثلاثاء أن المهاجم البرتغالي المخضرم سيغادر الفريق فورا في نهاية مريرة لفترته الثانية في ملعب أولد ترافورد بعد أن قال إنه شعر بالخيانة من قبل النادي في مقابلة إعلامية مع بيرس مورغان في محطة (Talk TV).

وتلقى يونايتد عرضًا لرونالدو من المملكة العربية السعودية في الصيف الماضي وكانوا على استعداد لقبول العرض واعترف بها النجم البرتغالي بالفعل، وقد وصل العرض إلى 242 مليون يورو في موسمين.

وقد رفض رونالدو العرض الضخم بسبب رغبته بالاستمرار في القتال على ألقاب مهمة وزيادة أرقامه القياسية في دوري أبطال أوروبا، وهو الأمر الذي لم يستطع مانشستر يونايتد تحقيقه له أيضًا.

ولم تسنح لرونالدو الفرصة للانتقال لأحد الأندية المشاركة في دوري أبطال أوروبا، حيث أدار عظماء أوروبا ظهورهم له، والحقيقة هي أنه لا أحد يستطيع تحمل التكلفة الباهظة التي ينطوي عليها وجوده، سواء من الناحية الرياضية أو التعايش في غرفة الملابس.

ويسعى الأمير فيصل بن تركي الرئيس السابق لنادي النصر إلى ضم رونالدو للفريق والمنافسة بقوة وذلك في عرض قريب جدًا من العرض الذي تلقاه اللاعب البالغ عمره 37 عاما الصيف الماضي، في تلك المناسبة فضل رونالدو الرفض، بينما الآن الظروف مختلفة ويبدو أن البرتغالي مصمم على اتخاذ هذه الخطوة.

ويضم "العالمي" قلب الدفاع الإسباني ألفارو غونزاليس وهو أحد اللاعبين الذين يعتمد عليهم المدير الفني الفرنسي رودي غارسيا، حيث يرى غونزاليس أن النصر ناد اعتاد القتال على الألقاب السعودية والخاصة بمنطقة الخليج، أي بعيدًا عن بريق المسابقات الأوروبية، في المقابل، فإن الأموال التي ستتلقاها تضاعف ما يمكنك حصده في أوروبا.