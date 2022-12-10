والدة ميسي كانت تخشى الموت خلال ركلات الترجيح في مباراة الأرجنتين وهولندا

قالت والدة ليونيل ميسي مازحة، إنها كانت تخشى أن تموت أثناء ركلات الترجيح التي ضمنت لمنتخب بلادها البقاء في كأس العالم عقب التعادل 2/2 مع هولندا في الوقتين الأصلي والإضافي.

وشاهدت سيليا كوتشيتيني النهاية المثيرة لمباراة الجمعة ضد هولندا من المدرجات مع العديد من الأقارب، بما في ذلك أبناء أخيها وزوجة ميسي أنتونيلا روكوزو.