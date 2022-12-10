والدة ميسي كانت تخشى الموت خلال ركلات الترجيح في مباراة الأرجنتين وهولندا
قالت والدة ليونيل ميسي مازحة، إنها كانت تخشى أن تموت أثناء ركلات الترجيح التي ضمنت لمنتخب بلادها البقاء في كأس العالم عقب التعادل 2/2 مع هولندا في الوقتين الأصلي والإضافي.
وشاهدت سيليا كوتشيتيني النهاية المثيرة لمباراة الجمعة ضد هولندا من المدرجات مع العديد من الأقارب، بما في ذلك أبناء أخيها وزوجة ميسي أنتونيلا روكوزو.
وقالت في تصريحات أبرزتها صحيفة "ديلي ستار" البريطانية: "لقد عانيت بشدة. لا يمكنني خوض مباراة أخرى كهذه لأنني أعتقد أنني سأموت. عندما أدركت هولندا التعادل كنا محطمين وكان الأطفال يبكون. لم يتحدث أي منا بما في ذلك الصغار".
ولعب ميسي دورًا رئيسيًا في الفوز، حيث مرر تمريرة رائعة ليضع الظهير الأيمن ناهويل مولينا هدف الأرجنتين الأول قبل أن يسدد ركلة جزاء في الدقيقة 72 بنجاح وكذلك ركلة أخرى في ركلات الترجيح عقب نهاية الوقت الإضافي.
ويوم الثلاثاء المقبل، ستلعب الأرجنتين أمام كرواتيا التي تغلبت على البرازيل يوم الجمعة بركلات الترجيح أيضا.
وسيعني هذا أن الأرجنتين هي آخر المنتخبات المتبقية من أمريكا الجنوبية في المنافسة على الفوز بلقب كأس العالم.
ولا يزال الأمل يداعب الأرجنتينيين في أن يتمكن منتخب بلادهم من الفوز بكأس العالم للمرة الثالثة، بعد حصده لقب النسخة التي أقيمت في بلادهم عام 1978 وفي المكسيك عام 1986 عندما قادهم النجم الراحل دييغو مارادونا.