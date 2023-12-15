أوراوا يهزم ليون ويتأهل لملاقاة مانشستر سيتي في نصف نهائي كأس العالم للأندية
تحديد منافس مانشستر سيتي في نصف نهائي كأس العالم للأندية
اقتنص أوراوا الياباني فوزا مثيرا على حساب نظيره كلوب ليون المكسيكي، بهدف دون رد، ليحصد بطاقة التأهل إلى منافسات نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، المُقامة حاليًا في السعودية.
وظل التعادل السلبي مسيطرًا على اللقاء، قبل أن ينجح أوراوا في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 78.
وسجل أليكس شالك هدف فريقه بعدما نزل كبديل في الدقيقة 73، لينجح في قيادة ناديه الياباني إلى تحقيق الفوز الثمين.
واضطر ليون إلى اللعب بـ10 لاعبين فقط منذ الدقيقة 84 بعد طرد ويليام تيسيو، لحصوله على بطاقتين صفراويين في اللقاء.
وتأهل أوراوا بذلك إلى نصف نهائي البطولة، إذ يلتقي مع مانشستر سيتي الإنجليزي، مساء الثلاثاء المقبل.
وتُقام مساء اليوم الجمعة مباراة بين الأهلي المصري والاتحاد السعودي، ويلتقي الفائز منهما مع فريق فلومينينسي يوم الإثنين المقبل، في نصف النهائي.