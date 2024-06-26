بسبب الأولمبياد.. عبدالمنعم يثير أزمة في الأهلي

رفض النادي الأهلي التخلي عن خدمات مدافعه محمد عبد المنعم للانضمام لمنتخب مصر الأولمبي استعدادا للمشاركة في الألعاب الأولمبية باريس 2024، بحسب ما أكد لـ "إرم نيوز" مصدر مقرب من النادي.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز" إنّ عبد المنعم تم تبليغه رسميًّا بتواجده في تشكيلة منتخب مصر في الأولمبياد ولكن الأهلي رفض السماح له بذلك.

وأضاف أن اللاعب أثار أزمة كبيرة داخل النادي، خاصة أنه يرغب في المشاركة لتكون خطوة إيجابية نحو احترافه خارج الدوري المصري.

وتابع أن عبدالمنعم هدد الأهلي في حالة عدم الموافقة سينقطع عن تدريبات الفريق ولن يشارك في المباريات المقبلة لفريق القلعة الحمراء حتى رحيله.