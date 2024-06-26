بسبب الأولمبياد.. عبدالمنعم يثير أزمة في الأهلي
رفض النادي الأهلي التخلي عن خدمات مدافعه محمد عبد المنعم للانضمام لمنتخب مصر الأولمبي استعدادا للمشاركة في الألعاب الأولمبية باريس 2024، بحسب ما أكد لـ "إرم نيوز" مصدر مقرب من النادي.
وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز" إنّ عبد المنعم تم تبليغه رسميًّا بتواجده في تشكيلة منتخب مصر في الأولمبياد ولكن الأهلي رفض السماح له بذلك.
وأضاف أن اللاعب أثار أزمة كبيرة داخل النادي، خاصة أنه يرغب في المشاركة لتكون خطوة إيجابية نحو احترافه خارج الدوري المصري.
وتابع أن عبدالمنعم هدد الأهلي في حالة عدم الموافقة سينقطع عن تدريبات الفريق ولن يشارك في المباريات المقبلة لفريق القلعة الحمراء حتى رحيله.
ووفقًا للمصدر ذاته، فإن المدرب السويسري مارسيل كولر متمسك ببقاء جميع اللاعبين الكبار وعدم انضمام أي منهم للمنتخب الأولمبي في الفترة المقبلة.
ويشار إلى أن علاقة محمد عبد المنعم بالأهلي المصري شهدت كثيرا من التوتر والخلافات في الفترة الماضية بسبب تمسك اللاعب بالرحيل عن الفريق في نهاية الموسم الحالي.
ومن المقرر أن ينتهي عقد عبد المنعم (25 عاما) مع الأهلي بنهاية يونيو 2025، كما أن اللاعب في الوقت الحالي يرفض فكرة التجديد، لا سيّما مع رغبته في خوض تجربة احترافية.
وتلقى لاعب وسط الدفاع، الذي توج مع الأهلي بلقبي دوري أبطال أفريقيا 2023 و2024، عرضين من نادٍ فرنسي وآخر تركي وسيصل العرض بشكل رسمي للأهلي خلال الساعات المقبلة.