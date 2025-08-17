إما هذا المبلغ أو لن يرحل.. النصر السعودي يحدد سعر لابورت

حسم نادي النصر السعودي موقفه بشأن مستقبل مدافعه الإسباني إيمريك لابورت، إذ رفض التنازل عن سعره المحدد للاعب، كي يرحل عن صفوف الفريق.

أخبار ذات علاقة تأثير كريستيانو رونالدو.. كم وصل عدد متابعي النصر السعودي على إنستغرام؟

وكان لابورت، البالغ من العمر 31 عامًا، أبلغ إدارة النصر برغبته في العودة إلى أوروبا، مع تحديد ناديه السابق، أتليتك بلباو الإسباني، كوجهة وحيدة له.

ورغم رفض اللاعب عروضًا من أندية أخرى، فإن الصفقة لم تُغلق بعد بسبب عدم الاتفاق النهائي على الشروط الشخصية مع النادي الباسكي.

يُذكر أن لابورت انضم إلى أتلتيك بلباو في 2012، ثم انتقل إلى مانشستر سيتي في 2018 مقابل 65 مليون يورو، قبل أن يوقع مع النصر السعودي.

أخبار ذات علاقة عرض على الطاولة.. تحرك رسمي من النصر السعودي لضم بديل لابورت

النصر يحدد سعر اللاعب

خلال مسيرته مع "العالمي"، شارك في 69 مباراة في جميع المسابقات، وسجل 9 أهداف.

وكشفت مصادر أن نادي النصر حدد25 مليون يورو، مقابل التنازل عن خدمات لابورت لأي ناد يرغب في ضمه.

واشترك نادي النصر على أيّ ناد يريد التعاقد مع لابورت، أن يدفع هذا المبلغ، وإلا فسيظل اللاعب ضمن صفوف الفريق.