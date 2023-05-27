رغم التتويج بالدوري.. إقالة أوليفر كان وصالح حميديتش من منصبيهما في بايرن ميونخ

وتوّج بايرن ميونخ رسميا، السبت، بلقب الدوري الألماني لكرة القدم للمرة الـ11 تواليا والـ32 في تاريخه في مسمى البطولة الجديد (البوندسليغا) والـ33 في الدوري الألماني بشكل عام.

واستفاد بايرن من الهدية التي قدمها له ماينز بفرضه التعادل على بوروسيا دورتموند بهدفين لمثلهما في "سيغنال إيدونا بارك" الذي امتلأ بالجماهير التي كانت تبحث عن لقب غاب عن خزائن النادي لـ11 موسما.

وقال النادي البافاري في بيان رسمي أن يان-كريستيان دريزن سيحل بدلا من أوليفر كان الذي تولى المنصب في 2021 خلفا لكارل-هاينتس رومنيجه.

وتابع بايرن "كان قرارا صعبا بالانفصال عن كان لكننا توصلنا إلى نتيجة مفادها أنه بناء تطور الأوضاع فنحن بحاجة إلى تغيير، في حين لم يتم الاستقرار بعد على المدير الرياضي الجديد".