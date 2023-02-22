نهاية الأزمة.. الزمالك ينجح في قيد صفقاته الشتوية محليا وأفريقيا
أسدل الاتحاد المصري لكرة القدم الستار على أزمة قيد لاعبي الزمالك المنضمين حديثًا، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، التي تم إغلاقها، يوم 31 يناير الماضي، ونجح في قيدهم ليتسنى لهم المشاركة محليا وقاريا.
وكان اتحاد الكرة المصري قد رفض قيد صفقات الزمالك الشتوية: "ناصر منسي- محمود شبانة- أحمد بلحاج"؛ بسبب الديون المستحقة على النادي.
وكشف المستشار عادل الشوربجي رئيس لجنة التظلمات باتحاد الكرة المصري في تصريحات صحفية، مساء اليوم الأربعاء، أنه أخطر مجلس الإدارة بقرار اللجنة بصحة قيد صفقات الزمالك الشتوية.
وقال الشوربجي، إن لجنة التظلمات ألزمت اتحاد الكرة بإتمام إجراءات قيد لاعبى الزمالك الجدد، وأن إتمام إجراءات قيد صفقات الزمالك الشتوية مرهون بسداد النادي اليوم، قيمة رسوم قيد اللاعبين الجدد إلى اتحاد الكرة سواء نقدا أو بشيك مقبول الدفع.
وتسلم نادي الزمالك بالفعل بطاقات الثلاثي: "ناصر منسي- محمود شبانة- أحمد بلحاج" وقام بقيدهم في قائمته ليحق له مشاركة في جميع المسابقات المحلية والأفريقية.
وكان الزمالك تعاقد مع الثنائي ناصر منسي من البنك الأهلي، وأحمد بلحاج من أسوان، مع قطع إعارة المدافع محمود شبانة من نادي سموحة، إلا أن اتحاد الكرة رفض قيد الثلاثي في قائمة الزمالك؛ بسبب عدم دفع النادي الأبيض رسوم قيد اللاعبين في الموعد المحدد.
وقام نادي الزمالك برفع أسماء لاعبيه على نظام الانتقالات الإلكتروني، قبل الساعة الـ12 صباحًا موعد نهاية القيد، لكن الاتحاد المصري لكرة القدم رفض السماح بقيد اللاعبين، دون تسوية مديونية النادي.