مانشستر يونايتد يدرس التعاقد مع الإماراتي عبدالله الحمادي

أفادت تقارير إخبارية قريبة من مانشستر يونايتد الإنجليزي عن مفاوضات أولية تجريها إدارة النادي للتعاقد التعاقد مع حارس نادي الجزيرة الإماراتي عبدالله الحمادي.

وقالت المصادر ذاتها إن الحارس الإماراتي عبدالله الحمادي (23 عاما) قد يخوض تجربة فريدة وتاريخية في أقوى أندية إنجلترا والعالم، فريق الشياطين الحمر وصاحب الأمجاد الكروية اللافتة.

ويدرس مسؤولو مانشستر يونايتد ونظرائهم في نادي الجزيرة إتمام الصفقة، في حال الاتفاق على شروطها الأساسية، إذ يخطط الفريق ليقدم بالفعل عرضا للحارس الإماراتي.

أخبار ذات علاقة بعد جواو فيليكس.. رونالدو يتدخل لحسم صفقة نجم مانشستر يونايتد

وقالت المصادر ذاتها: "الحمادي يخوض تجربة بـالفعل في النادي الآن والنادي يدرس تقديم عرض له.

وفي حال إتمامها، ستكون صفقة انتقال الحارس الحمادي إلى ملعب أولد ترافورد تاريخية بكل المقاييس للاعب وللكرة الإماراتية، ذلك أنه سيحرس المرمى الذي وقف فيه عمالقة كرة القدم في العالم على مرّ التاريخ أمثال الدنماركي بيتر شمايكل والهولندي إدوين فان دير سار، والإسباني ديفيد دي خيا وغيرهم.

ولعب عبدالله الحمادي المولود في 24 أبريل 2002، مع نادي الجزيرة الإماراتي وانتقل إلى نادي "يونايتد" الناشط في دوري الدرجة الأولى الإماراتي في موسم 2023 ـ 2024.

أخبار ذات علاقة قرار رسمي.. مانشستر يونايتد يمنع طباعة اسم كريستيانو رونالدو (صورة)

وكان الحمادي أجرى فترة اختبار مع نادي إيفرتون في مارس الماضي، كما شارك مع فريق دون 21 عاما في بعض الاختبارات الإعدادية.

ويشار إلى أن مانشستر يونايتد الذي أنهى سباق الدوري الإنجليزي للموسم الماضي في المركز 13، سيصطدم في افتتاح المسابقة لموسم 2025 ـ 2026 بآرسنال في أول مباراة وذلك يوم 17 أغسطس الجاري.