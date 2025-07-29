مشاهدة مجانية.. برشلونة يزف بشرى سارة لجماهيره

أعلن نادي برشلونة عن قرارٍ استثنائي يتعلق ببث مبارياته الودية في الجولة الآسيوية، بعد الأزمة التقنية التي واجهها المشجعون خلال المباراة الأولى.

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وواجه بث مباراة برشلونة الودية أمام فيسيل كوبي، أولى مواجهات الفريق تحت قيادة المدرب هانزي فليك، مشاكل فنية كبيرة، تسببت في حرمان آلاف المشجعين من متابعة اللقاء، رغم حصول بعضهم على رموز دخول مجانية أو دفعهم مقابل المشاهدة.

وقد تفاقمت الأزمة مع تعطل النظام، مما أدى إلى انقطاع البثّ عن جمهورٍ متلهف لمشاهدة نجوم الفريق، بمن فيهم اللاعبون الجدد وموهبة أكاديمية النادي لامين يامال.

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سارع برشلونة إلى معالجة الموقف خلال الشوط الأول، حيث فتح البثّ العالمي مجانًا عبر اليوتيوب، ثم أصدر بيانًا اعتذر فيه عن الاضطرابات، مُرجعًا السبب إلى "هجوم إلكتروني واسع" استهدف منصات البثّ الخاصة به.

وأكد النادي اتخاذ إجراءات فورية لضمان عدم تكرار المشكلة، بما في ذلك التواصل مع المتضررين.

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بشرى سارة للجماهير

أعلن برشلونة أن مباراتيه المقبلتين في كوريا الجنوبية، أمام سيؤول يوم الخميس ودايجو يوم الاثنين، ستُبثان مجانًا على القناة الرسمية للنادي على اليوتيوب لجميع المشاهدين خارج كوريا الجنوبية.

وجاء في بيان النادي الكتالوني: "حرصًا على راحة الجماهير، قرر النادي تقديم المباراتين دون مقابل بعد التحديات التقنية التي واجهناها".