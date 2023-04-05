بعد استئناف المباراة من الدقيقة 22.. ملبورن سيتي يهزم فيكتوري
فاز ملبورن سيتي 2-1 على ملبورن فيكتوري اليوم الأربعاء بعد أربعة أشهر تقريبا من اقتحام مشجعين للملعب بشكل عنيف أدى إلى توقف مباراة قمة ملبورن في الدوري الأسترالي لكرة القدم بعد مرور 21 دقيقة من البداية في 17 ديسمبر كانون الأول الماضي.
وتم استئناف المباراة بدءا من الدقيقة 22 مع احتفاظ سيتي بتقدمه 1-صفر والذي حدث قبل أن تقتحم الجماهير أرض الملعب وتعتدي على الأمن والحكم وتوم جلوفر حارس سيتي الذي تعرض لجرح في وجهه.
وسجل أيدن أونيل، الذي تقدم بهدف لسيتي في الدقيقة 11 قبل توقف المباراة، الهدف الثاني بتسديدة قوية في الدقيقة 57.
وأحرز فيكتوري هدفا قرب النهاية عن طريق نيشان فيلوبيلاي لكن سيتي حافظ على تقدمه ليواصل تصدر الدوري بفارق خمس نقاط عن أديليد يونايتد ثاني الترتيب.
وتسبب قرار استئناف المباراة في جدل، حيث قال بعض النقاد في وسائل الإعلام إن نتيجة المباراة كانت يجب أن تحتسب لصالح سيتي.
وقرر الاتحاد الأسترالي منع مقتحمي الملعب من دخول الإستاد لفترة طويلة وفرض غرامة قدرها 450 ألف دولار أسترالي (303 آلاف دولار) على فيكتوري بجانب عقوبات رياضية "كبيرة".
وعوقب فيكتوري بخصم عشر نقاط مع إيقاف التنفيذ وقد تطبق إذا وقع "أي حادث خطير متعلق بسوء سلوك من المشجعين" خلال الموسم الجاري ولثلاثة مواسم مقبلة.