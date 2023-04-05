بعد استئناف المباراة من الدقيقة 22.. ملبورن سيتي يهزم فيكتوري

وتم استئناف المباراة بدءا من الدقيقة 22 مع احتفاظ سيتي بتقدمه 1-صفر والذي حدث قبل أن تقتحم الجماهير أرض الملعب وتعتدي على الأمن والحكم وتوم جلوفر حارس سيتي الذي تعرض لجرح في وجهه.

وسجل أيدن أونيل، الذي تقدم بهدف لسيتي في الدقيقة 11 قبل توقف المباراة، الهدف الثاني بتسديدة قوية في الدقيقة 57.