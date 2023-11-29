"موافقة مكتوبة".. تطورات جديدة في مفاوضات أنشيلوتي مع البرازيل
ظهرت تطورات جديدة في مستقبل الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، بعد ارتباط اسمه بمنتخب البرازيل.
ويتفاوض الاتحاد البرازيلي لكرة القدم مع أنشيلوتي لقيادة الفريق مع نهاية عقده الذي يربطه بريال مدريد نهاية الموسم الجاري.
وأعلن أنشيلوتي رغبته في الاستمرار مع ريال مدريد، ما يعني موافقته على تجديد العقد وتجاهل العروض الأخرى حال تلقيه عرضًا للاستمرار في سانتياغو برنابيو.
ونشرت صحيفة (The Athletic) البريطانية تقريرًا قالت فيه إن الاتحاد البرازيلي تلقى "إشارة مكتوبة" تفيد بأن أنشيلوتي سيكون مستعدًا للانضمام إليهم العام المقبل.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن مصادر مطلعة على المفاوضات أن أنشيلوتي أرسل "موافقة مكتوبة" إلى الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، لتولي تدريب راقصي السامبا.
وأوضحت: "رغم الموافقة المكتوبة، لكنها لن تكون ملزمة حال تراجع أنشيلوتي، وقرر الاستمرار مع ريال مدريد".
يذكر أن أنشيلوتي رفض الانخراط في المعركة المحتدمة بين ريال مدريد والاتحاد البرازيلي لكرة القدم، إذ يرغب الأخير في الحصول على خدمات المدرب، وقد لا يكشف الإيطالي عن خططه حتى نهاية الموسم.
ومع انتهاء عقده بنهاية الموسم الأوروبي الجاري، وإدلاء رئيس الاتحاد البرازيلي إدنالدو رودريغيز بتصريحات واثقة بشأن التعاقد مع الإيطالي، البالغ من العمر 64 عاما، يسعى ريال مدريد جاهدا للتمسك بالمدرب الوحيد الذي فاز باللقب في جميع البطولات الخمس الكبرى في أوروبا.