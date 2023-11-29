"موافقة مكتوبة".. تطورات جديدة في مفاوضات أنشيلوتي مع البرازيل

ويتفاوض الاتحاد البرازيلي لكرة القدم مع أنشيلوتي لقيادة الفريق مع نهاية عقده الذي يربطه بريال مدريد نهاية الموسم الجاري.

وأعلن أنشيلوتي رغبته في الاستمرار مع ريال مدريد، ما يعني موافقته على تجديد العقد وتجاهل العروض الأخرى حال تلقيه عرضًا للاستمرار في سانتياغو برنابيو.

ونشرت صحيفة (The Athletic) البريطانية تقريرًا قالت فيه إن الاتحاد البرازيلي تلقى "إشارة مكتوبة" تفيد بأن أنشيلوتي سيكون مستعدًا للانضمام إليهم العام المقبل.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن مصادر مطلعة على المفاوضات أن أنشيلوتي أرسل "موافقة مكتوبة" إلى الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، لتولي تدريب راقصي السامبا.

وأوضحت: "رغم الموافقة المكتوبة، لكنها لن تكون ملزمة حال تراجع أنشيلوتي، وقرر الاستمرار مع ريال مدريد".