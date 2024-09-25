مفاتيح السوبر الإفريقي.. لاعبون يمكنهم حسم الفوز للأهلي والزمالك

يستضيف ملعب المملكة أرينا في العاصمة الرياض مواجهة كأس السوبر الإفريقي 2024، بين الغريمين المصريين الأهلي والزمالك.

وستكون مواجهة السوبر الإفريقي هذا العام مصرية خالصة، إذ يلتقي حامل الرقم القياسي في دوري أبطال إفريقيا، النادي الأهلي، نادي الزمالك بطل كأس الكونفدرالية.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم نفاد تذاكر مباراة السوبر الإفريقي التي ستجمع بين الناديين، وذلك في زمن قياسي لم يتجاوز الـ 24 ساعة.

ويملك كل فريق أوراقًا رابحة، قد تحسم له بطولة السوبر، تستعرضها "إرم نيوز" خلال السطور القادمة.

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وسام أبو علي.. ماكينة أهداف

يدخل الأهلي المباراة، وهو مكتمل الصفوف فنيًّا ومعنويًّا، بعد نجاحه في الصعود إلى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وإقامة احتفال بتسليم درع الدوري المصري قبل مباراة السوبر.

ويعول الأهلي على الفلسطيني وسام أبو علي هداف الدوري المصري لتحقيق الفوز بلقب السوبر.

وسام أبو علي توج بلقب هداف الدوري المصري برصيد 18 هدفًا، في نسخة الموسم الماضي.

وإجمالًا لعب وسام أبو علي 26 مباراة مع الأهلي، أحرز خلالها 19 هدفًا، وصنع 6 أهداف، في البطولات كلها التي شارك فيها المارد الأحمر.

وأصبح أبو علي، أول لاعب فلسطيني يظفر بلقب هداف الدوري المصري منذ انطلاق البطولة عام 1948.

تألق حسين الشحات

تألق حسين الشحات بشدة مع الأهلي خلال الموسم المنصرم، بعد أن لعب 46 مباراة، سجل خلالها 11 هدفًا، وصنع 10 آخرين.

وفي التدريبات الأخيرة منح السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، نجمه حسين الشحات تعليمات خاصة قبل مواجهة الزمالك.

التعليمات الخاصة بحسين الشحات كانت فنية، إذ يريد المدرب السويسري استمرار تألق اللاعب، وافتتاح الموسم ببطولة على حساب الغريم التقليدي الزمالك.

إمام عاشور تميمة الحظ

يعد إمام عاشور لاعب الأهلي، والمنتقل إليه في الصيف الماضي، تميمة حظ بالنسبة للنادي الأهلي في مواجهة الزمالك.

إمام عاشور كان لاعبًا في الزمالك، وخلال أول مواجهة بين الفريقين الموسم الماضي، كانت في السعودية، وكانت ببطولة كأس السوبر المصري، وأحرز إمام هدف الأهلي الأول قبل نهاية المباراة، في لقطة درامية للاعب الزمالك السابق.

إمام عاشور لعب 44 مباراة مع الأهلي الموسم الماضي، سجل خلالها 9 أهداف وصنع مثلهم.

الزمالك ومفتاح لعب وحيد

يعد أحمد سيد "زيزو" هو مفتاح لعب الزمالك الوحيد، أمام الأهلي، إذ يفتقر الزمالك إلى حلول هجومية.

وأسهم زيزو في تتويج الزمالك بكأس الكونفدرالية الموسم الماضي بفوزه 1-صفر على ضيفه نهضة بركان ليتفوق بفارق قاعدة الأهداف المسجلة خارج الأرض بعد خسارته 2-1 ذهابًا في المغرب.

زيزو لعب 30 مباراة مع الفارس الأبيض خلال الموسم الماضي، سجل فيها 13 هدفًا، وصنع 9 أهداف.

وكانت أحد شروط زيزو للبقاء داخل الزمالك، هو التعاقد مع صفقات مميزة، إذ يعد هو عنصر إمداد الفريق هجوميًّا بمفرده، وعندما يغيب يتأثر مستوى الفريق الهجومي تأثرًا واضحًا.

ميشالاك.. الصفقة الجديدة

ورغم انضمامه متأخرًا، وعدم لعبه أي مباراة مع الفريق، فإن البولندي كونراد ميشالاك، يعدُّ أملًا أخيرًا لجماهير الزمالك في مواجهة الأهلي.

كونراد ميشالاك، وقع للزمالك قادمًا من أحد السعودي، وتأمل الجماهير البيضاء، أن يكون اللاعب حلًّا لأزمة الجبهة اليسرى هجوميًّا، ومع نادي أحد السعودي شارك اللاعب في 32 مباراة في مختلف البطولات، نجح خلالهم في تسجيل 9 أهداف وتقديم 3 تمريرات حاسمة.

وخلال الموسم الحالي شارك في 3 مباريات، أسهم في هدفين بواقع تسجيل هدف وصناعة آخر.