ليس مبابي.. أكثر لاعب فاجأ جمهور ريال مدريد بعد الفوز الصعب على مارسيليا

إرم نيوز – نورالدين ميفراني

حقق ريال مدريد الإسباني فوزاً صعباً على حساب ضيفه مارسيليا الفرنسي بنتيجة 2-1 في بداية مشواره بمرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا.

وتألق المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، وسجل ثنائية ريال مدريد من ضربتي جزاء في الدقائق 29 و81 ليقلب ريال مدريد تأخره بهدف تيموتي وياه في الدقيقة 22 إلى فوز مثير.

ورغم فوز كليان مبابي بجائزة رجل المباراة المقدمة من جانب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، لكن البرازيلي رودريغو كان من فاجأ جمهور ريال مدريد بمستواه.

وأشرك المدرب الإسباني تشابي ألونسو النجم البرازيلي في مركز الجناح الأيسر، وترك مواطنه فينيسيوس جونيور على دكة البدلاء.

وكان رودريغو مصدر خطورة ريال مدريد طيلة 63 دقيقة شارك خلالها وحصل على ضربة جزاء سجل منها كليان مبابي هدف التعادل.

وحاول رودريغو عدة مرات في الجناح الأيسر، ودخل مربع العمليات عدة مرات، وقدم تمريرات خطيرة لصالح مبابي، كما ساهم في أداء الواجبات الدفاعية عبر الضغط على أولمبيك مارسيليا.

وحصل رودريغو على تقييم بواقع 8.5 بحسب موقع سوفا سكور بعد أدائه اللافت خلال المباراة.