شيء مهم جدا.. لماذا الهلال أقرب للفوز على القادسية؟ (فيديو)

يرى الإعلامي الرياضي عماد السالمي، أن الهلال الأقرب للفوز على القادسية في المواجهة التي ستجمع الفريقين، مساء اليوم السبت، ضمن لقاءات الجولة الثانية للدوري السعودي لكرة القدم.

وافتتح الهلال مشواره في دوري روشن بانتصار مستحق على الرياض بثنائية نظيفة، أكد من خلالها جاهزيته للدخول بقوة في سباق المنافسة على القمة منذ الأسابيع الأولى.

أما القادسية، فقد استهل الموسم بأفضل طريقة بعدما تفوق على النجمة الوافد الجديد بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويسعى الهلال لمواصلة عروضه القوية في الجولة الثانية؛ إذ يطمح لتحقيق انتصاره الثاني على التوالي لتعزيز موقعه في جدول الترتيب.

وقال عماد السالمي في تصريحات تلفزيونية في تحليله للقاء: "القادسية يلعب بالطريقة التي يحبها إنزاغي (3-5-2)، ويعرف تفاصيلها وكيف يتصدى لها، والمدرب قال في المؤتمر إن روبن نيفيز أهم لاعب عندي؛ لأنه سيلعب بطريقة (4-3-3) ونيفيز قد نراه ليبرو مع تقدم الأجنحة ثيو هيرنانديز وجواو كانسيلو، وهي مباراة قد تكون صعبة في وسط الملعب.. ولذلك أتوقع فوز الهلال".

فيما قال الإعلامي الرياضي محمد الحارثي: "الهلال أقرب للفوز على القادسية، خاصة أن الفريق أجهز وأقوى فنيا، كما أن الفريق حصل على راحة من اللعب في السوبر السعودي فهو يجهز نفسه جيدا للدوري".