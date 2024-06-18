بينها سيناريو صادم.. موقف مبابي من استكمال يورو 2024

وأصبح مبابي في مواجهة 3 سيناريوهات خلال بطولة كأس أوروبا الحالية بينها سيناريو يبدو صادمًا للاعب ومتابعيه.

يبقى السيناريو الأول وهو المثالي بالنسبة لمبابي ومنتخب فرنسا استكماله البطولة بشكل طبيعي وارتدائه قناع للوجه وهو ما ذكرته الصحفية الإسبانية أرانتشا رودريغيز عبر حسابها بموقع إكس.

ونشرت بعض وسائل الإعلام العالمية أشكال تخيلية لمبابي وهو يرتدي القناع في مباريات بطولة كأس أوروبا الحالية.

ويلعب منتخب فرنسا يوم 21 يونيو الجاري ضد هولندا في الجولة الثانية ثم يلتقي بولندا يوم 25 من الشهر الحالي.