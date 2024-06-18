بينها سيناريو صادم.. موقف مبابي من استكمال يورو 2024
تصدر اسم كيليان مبابي، قائد منتخب فرنسا، المشهد في بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) بعد الإصابة القوية التي تعرض لها في مباراة النمسا مساء الاثنين.
وأفسدت إصابة مبابي انتصار الديوك على النمسا بنتيجة 1-0 في مستهل مشوار فرنسا بالبطولة القارية.
وأعلن الاتحاد الفرنسي إصابة مبابي بكسر في الأنف وحاجته للخضوع لعملية جراحية بعد نقل اللاعب للمستشفى عقب نهاية اللقاء.
وأصبح مبابي في مواجهة 3 سيناريوهات خلال بطولة كأس أوروبا الحالية بينها سيناريو يبدو صادمًا للاعب ومتابعيه.
يبقى السيناريو الأول وهو المثالي بالنسبة لمبابي ومنتخب فرنسا استكماله البطولة بشكل طبيعي وارتدائه قناع للوجه وهو ما ذكرته الصحفية الإسبانية أرانتشا رودريغيز عبر حسابها بموقع إكس.
ونشرت بعض وسائل الإعلام العالمية أشكال تخيلية لمبابي وهو يرتدي القناع في مباريات بطولة كأس أوروبا الحالية.
ويلعب منتخب فرنسا يوم 21 يونيو الجاري ضد هولندا في الجولة الثانية ثم يلتقي بولندا يوم 25 من الشهر الحالي.
ويبقى السيناريو الثاني متمثلًا في احتمالية غياب مبابي لمدة تقارب 10 أيام كاملة وبالتالي سيغيب عن مباريات مرحلة المجموعات وربما يمتد غيابه إلى ثمن النهائي حال تأهل الديوك.
وإذا تأهل منتخب فرنسا إلى ربع النهائي قد يعود مبابي للمشاركة مجددًا مرتديًا قناع للوجه في الأدوار النهائية.
ويبقى السيناريو الثالث صادمًا للمتابعين باحتمالية غياب اللاعب لفترة تتراوح بين أسبوعين إلى 3 أسابيع.
وكشف الطبيب الإسباني أنخيل مارتن لراديو ماركا إن مبابي سيحتاج لفترة تصل إلى 3 أسابيع دون تحريك أنفه وبالتالي ستكون احتمالية ظهوره مجددًا في البطولة صعبة للغاية.
ويسدل الستار على منافسات اليورو يوم 14 يوليو المقبل.