الأندية المتأهلة لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا ودور الـ32 مكرر للكونفدرالية

انتهى الدور الثاني من تصفيات دوري أبطال أفريقيا بتأهل 15 ناديا لدور المجموعات بينما انتهى دور 32 الأول من كأس الكونفدرالية الأفريقية بتأهل 16 ناديا للدور القادم، وستواجه في الدور 32 الثاني الأندية التي أقصيت في الدور الثاني من دوري أبطال أفريقيا.

ويعرف المتأهل رقم 16 لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا بعد لقاء الإياب بين فيتا كلوب من الكونغو الديمقراطية ورايل كلوب من بوركينا فاسو الخميس القادم وكان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل السلبي.

وبلغ دور المجموعات 9 أندية عربية من أصل 16 وتمثل دول المغرب ومصر والجزائر والسودان بفريقين في حين يمثل تونس فريق واحد.

وشهد الدور الثاني مفاجأة بإقصاء مازيمبي الكونغولي حامل لقب دوري أبطال أفريقيا 5 مرات على يد فيبرس الأوغندي في حين تأهل الوداد البيضاوي حامل اللقب ووصيفه الأهلي المصري.

وفي كأس الكونفدرالية الأفريقية سيتواجد 11 فريقا عربيا في دور 32 الثاني المؤهل لدوري المجموعات.

وتجرى قرعة دوري المجموعات لدوري أبطال أفريقيا في شهر تشرين الثاني/نوفمبر القادم بينما تجرى قرعة دور 32 الثاني من كأس الكونفدرالية الأفريقية المؤهل لدوري المجموعات يوم 18 تشرين الثاني/أكتوبر الحالي وتجرى اللقاءات ذهابا وإيابا ما بين 2 و9 تشرين الثاني/نوفمبر القادم.

الأندية المتأهلة لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا

الأهلي والزمالك من مصر والترجي التونسي وبيترو أتلتيكو من أنغولا وماميلودي صن داونز من جنوب أفريقيا وشباب بلوزداد وشبيبة القبائل من الجزائر وفيبرس من أوغندا والرجاء والوداد من المغرب والمريخ والهلال من السودان وسيمبا التانزاني وحوريا الغيني وكوتون سبورت الكاميروني.

الأندية المتأهلة لدور 32 الثاني من كأس الكونفدرالية الأفريقية

الأندية التي أقصيت من دور 32 لدوري أبطال أفريقيا

أنجيليك من النيجر والاتحاد المنستيري من تونس وبلاتو يونايتد من نيجيريا ومازيمبي من الكونغو الديمقراطية وكاب تاون من جنوب أفريقيا وأسكو كارا من توغو ولاياس من السيشيل ودجوليبا من مالي وفلامبوا دو سونطر من بوروندي وأهلي طرابلس من ليبيا وبريميرو أغوستو من أنغولا وأسيك ميموزا من الكوت ديفوار ورويال ليبوباريس من إسواتيني وريفرز يونايتد من نيجيريا ويانز أفريكانز من تنزانيا

الأندية المتأهلة من دور 32 الأول في كأس الكونفدرالية الأفريقية

نهضة بركان والجيش الملكي من المغرب وبيراميدز وفيوتشر من مصر والنادي الأفريقي والنادي الصفاقسي من تونس وتشاشوما وإف سي روالز من جنوب أفريقيا وغاغتوا من ساحل العاج وموتيما بيمبي وسانت إينوي لوبويو من الكونغو الديمقراطية وديابل نوار من الكونغو وريال باماكو من مالي والأخضر والنصر من ليبيا واتحاد العاصمة من الجزائر.