رسميًا.. إضافة كلمة "بيليه" للقاموس البرتغالي وهكذا أصبح معناها
نجحت حملة أطلقها عدد كبير من مشجعي البرازيل في إدراج كلمة "بيليه" في قاموس Michaelis، وأصبحت بشكل رسمي كلمة في اللغة البرتغالية.
وتوفي بيليه عن عمر يناهز 82 عامًا في ديسمبر الماضي بعد معاناة مع مرض سرطان القولون.
وتم إدراج كلمة "بيليه"، اليوم الأربعاء، في القاموس البرتغالي (Michaelis) وأصبحت تعني "الأفضل".
وبدءاً من الآن يمكن لـ280 مليون متحدث باللغة البرتغالية استخدام عبارات مثل "إنه بيليه التنس" أو "إنه بيليه الفيزياء"، ضمن عبارة لغوية سليمة.
وعرف القاموس الكلمة الجديدة على أنها "شيء أو شخص لا يماثله شخص آخر، بسبب جودته أو قيمته أو تفوقه، مثل بيليه الذي يعد لقب إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو (1940-2022)، الذي يعد أعظم رياضي على الإطلاق، واستثنائيا غير قابل للمقارنة وفريدا".
ومع ذلك، يشير القاموس بحرف R إلى أن الكلمة الجديدة هي علامة تجارية مسجلة.
وتم إدراج الأسطورة البرازيلية في القاموس بفضل حملة دعمتها مؤسسة بيليه، التي جمعت 125 ألف توقيع إلكتروني خلال بضعة أشهر.
وحصلت الحملة على دعم نادي سانتوس الذي لعب "الملك" فيه معظم مسيرته الرياضية، ومجموعة غلوبو الإعلامية.
وبيليه هو اللاعب الوحيد في التاريخ الذي نال لقب كأس العالم 3 مرات، أعوام 1958 و1962 و1970.