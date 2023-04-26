رسميًا.. إضافة كلمة "بيليه" للقاموس البرتغالي وهكذا أصبح معناها

وتم إدراج كلمة "بيليه"، اليوم الأربعاء، في القاموس البرتغالي (Michaelis) وأصبحت تعني "الأفضل".

وبدءاً من الآن يمكن لـ280 مليون متحدث باللغة البرتغالية استخدام عبارات مثل "إنه بيليه التنس" أو "إنه بيليه الفيزياء"، ضمن عبارة لغوية سليمة.

وعرف القاموس الكلمة الجديدة على أنها "شيء أو شخص لا يماثله شخص آخر، بسبب جودته أو قيمته أو تفوقه، مثل بيليه الذي يعد لقب إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو (1940-2022)، الذي يعد أعظم رياضي على الإطلاق، واستثنائيا غير قابل للمقارنة وفريدا".

ومع ذلك، يشير القاموس بحرف R إلى أن الكلمة الجديدة هي علامة تجارية مسجلة.